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Çiplak ayaklar
|Komedi / Duygusal
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Puanlama
IMDb : 6.9/10 RT : 9.2/10
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IMDB Puanı : 6.4
Yönetmen : Michael Winner
Tür : Komedi / Dram
Ülke : İngiltere
Dil : İngilizce
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Türkçe Adı : Çavusun özel filosu
IMDB Puanı : 5.5
Yönetmen : Frank Tashlin
Tür : Komedi / Savaş
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 5.0
Yönetmen : Barry Shear
Tür : Komedi / Polisiye / Gerilim / Aksiyon / Macera
Ülke : ABD
Dil : İngilizce