Barefoot in the Park (1967)
Çiplak ayaklar
FilmKomedi / Duygusal
Barefoot in the Park posteri
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.9/10    RT : 9.2/10   

Kadro
Yönetmen :
Gene Saks
Yazar/Senaryo :
Neil Simon, Neil Simon
Oyuncular (Önemli roller):
Robert Redford, Jane Fonda, Charles Boyer, Mildred Natwick, Herb Edelman, Mabel Albertson, Fritz Feld, James Stone, Ted Hartley
Detaylar
Diğer Adı :
Barfuß im Park
 Süre :
106 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Ödüller :
Oscar adayı oldu
 Görüntü :
Renkli
Sınıflandırma :
G
 Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Nancy Enterprises Inc. (I), Paramount Pictures, Hal Wallis Productions
Benzer Film Önerileri
I'll Never Forget What's'isname (1967)
I'll Never Forget What's'isname Posteri
 IMDB Puanı : 6.4
Yönetmen : Michael Winner
Tür : Komedi / Dram
Ülke : İngiltere
Dil : İngilizce
The Private Navy of Sgt. O'Farrell (1968)
The Private Navy of Sgt. O'Farrell Posteri
 Türkçe Adı : Çavusun özel filosu
IMDB Puanı : 5.5
Yönetmen : Frank Tashlin
Tür : Komedi / Savaş
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
The Karate Killers (1967)
The Karate Killers Posteri
 IMDB Puanı : 5.0
Yönetmen : Barry Shear
Tür : Komedi / Polisiye / Gerilim / Aksiyon / Macera
Ülke : ABD
Dil : İngilizce