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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.0/10
|Yönetmen :
Andrei Yermash, V. Karpichhyov
|Yazar/Senaryo :
Sergei Pavlov, Andrei Yermash
| Oyuncular (Önemli roller):
Vladimir Gostyukhin, Vasili Livanov, Yuri Solomin, Igor Starygin, Vladimir Kenigson, Georgi Taratorkin, Natalya Sayko, Grazhina Baikshtite, Aleksandr Porokhovshchikov, Gediminas Girdvainis, Boris Ivanov, Leonid Nevedomsky, S. Disinsky, L. Eftifiev, V. Exepov
| Müzik :
Eduard Artemiev
| Görüntü Yönetmeni :
Naum Ardashnikov
|Oyuncular (Tam kadro):
Vladimir Gostyukhin, Vasili Livanov, Yuri Solomin, Igor Starygin, Vladimir Kenigson, Georgi Taratorkin, Natalya Sayko, Grazhina Baikshtite, Aleksandr Porokhovshchikov, Gediminas Girdvainis, Boris Ivanov, Leonid Nevedomsky, S. Disinsky, L. Eftifiev, V. Exepov, V. Kozyolkov, A. Novidov, A. Plisetsky, K. Studenkina, V. Tkalich, Mikhail Chigaryov, Aleksandr Mikhajlov
| Diğer Adı :
Лунная радуга
| Süre :
ABD: 88 dakika
| Ülke :
Sovyetler Birliği
| Dil :
Rusça
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
Mosfilm, The First Creative Union