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Lunnaya raduga (1984)
FilmDram / Gizem / Bilim Kurgu
Lunnaya raduga posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Andrei Yermash, V. Karpichhyov
Yazar/Senaryo :
Sergei Pavlov, Andrei Yermash
Oyuncular (Önemli roller):
Vladimir Gostyukhin, Vasili Livanov, Yuri Solomin, Igor Starygin, Vladimir Kenigson, Georgi Taratorkin, Natalya Sayko, Grazhina Baikshtite, Aleksandr Porokhovshchikov, Gediminas Girdvainis, Boris Ivanov, Leonid Nevedomsky, S. Disinsky, L. Eftifiev, V. Exepov
Detaylar
Diğer Adı :
Лунная радуга
 Süre :
ABD: 88 dakika
Ülke :
Sovyetler Birliği
 Dil :
Rusça
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Mosfilm, The First Creative Union
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