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Liberté, la nuit (1983)
Film
Liberté, la nuit posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.3/10   

Kadro
Yönetmen :
Philippe Garrel
Yazar/Senaryo :
Philippe Garrel, Philippe Garrel
Oyuncular :
Emmanuelle Riva, Maurice Garrel, Christine Boisson, László Szabó, Brigitte Sy, Pierre Forest, Gérard Demond, Barthelemy Teillaud, Muriel Oger, Raymond Portalier, Joël Barbouth, Habib Laidi, Mohamed Fellag, Salah Teskouk, Julien Sarfati
Müzik :
Faton Cahen
 Görüntü Yönetmeni :
Pascal Laperrousaz
Detaylar
Diğer Adı :
Freiheit, die Nacht
 Ülke :
Fransa
Dil :
Fransızca
Yapımcı Firma :
Institut National de la Communication Audiovisuelle
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