The Medusa Touch

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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.9/10
|Yönetmen :
Jack Gold
|Yazar/Senaryo :
Peter Van Greenaway, John Briley
| Oyuncular (Önemli roller):
Richard Burton, Lino Ventura, Lee Remick, Harry Andrews, Alan Badel, Marie-Christine Barrault, Jeremy Brett, Michael Hordern, Gordon Jackson, Michael Byrne, Derek Jacobi, Robert Lang, Avril Elgar, John Normington, Robert Flemyng
| Müzik :
Michael J. Lewis
| Görüntü Yönetmeni :
Arthur Ibbetson
| Yapımcı :
Anne V. Coates, Jack Gold, Denis Holt, Arnon Milchan
|Oyuncular (Tam kadro):
Richard Burton, Lino Ventura, Lee Remick, Harry Andrews, Alan Badel, Marie-Christine Barrault, Jeremy Brett, Michael Hordern, Gordon Jackson, Michael Byrne, Derek Jacobi, Robert Lang, Avril Elgar, John Normington, Robert Flemyng, Philip Stone, Malcolm Tierney, Norman Bird, Jennifer Jayne, James Hazeldine, Wendy Gifford, Shaw Taylor, Gordon Honeycombe, Mark Jones, Maurice O'Connell, Frances Tomelty, Brook Williams, Victor Winding, Anthony Blackett, Denyse Alexander, John Flanagan, Stanley Lebor, Ian Marter, George Innes, Cornelius Bowe, Adam Bridges, Joseph Clark, Earl Rhodes, Christopher Burgess, Matthew Long, Colin Rix, Jeremy Coote
| Diğer Adı :
La grande menace
| Süre :
105 dakika
| Ülke :
Fransa / İngiltere
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
PG
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
Coatesgold, Incorporated Television Company (ITC)