The Medusa Touch (1978)
The Medusa Touch
FilmDram / Gizem / Gerilim
The Medusa Touch posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.9/10   

Kadro
Yönetmen :
Jack Gold
Yazar/Senaryo :
Peter Van Greenaway, John Briley
Oyuncular (Önemli roller):
Richard Burton, Lino Ventura, Lee Remick, Harry Andrews, Alan Badel, Marie-Christine Barrault, Jeremy Brett, Michael Hordern, Gordon Jackson, Michael Byrne, Derek Jacobi, Robert Lang, Avril Elgar, John Normington, Robert Flemyng
Detaylar
Diğer Adı :
La grande menace
 Süre :
105 dakika
Ülke :
Fransa / İngiltere
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
PG
Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Coatesgold, Incorporated Television Company (ITC)
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