Porno Holocaust (1981)
FilmAdult / Korku
Porno Holocaust posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 3.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Joe D'Amato
Yazar/Senaryo :
George Eastman
Oyuncular (Önemli roller):
George Eastman, Dirce Funari, Annj Goren, Mark Shannon
Müzik :
Nico Fidenco
 Görüntü Yönetmeni :
Joe D'Amato
Oyuncular (Tam kadro):
George Eastman, Dirce Funari, Annj Goren, Mark Shannon, Joe D'Amato, Lucia Ramirez
Detaylar
Orijinal Adı :
Porno holocaust
 Diğer Adı :
Glykos erotismos
Süre :
113 dakika / Almanya: 75 dakika (heavily montaj)
Ülke :
İtalya
 Dil :
İtalyanca
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Kristal Film
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