Innocence (2004)
FilmDram / Gizem
Innocence posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.9/10    RT : 6.5/10   

Kadro
Yönetmen :
Lucile Hadzihalilovic
Yazar/Senaryo :
Lucile Hadzihalilovic, Frank Wedekind
Oyuncular (Önemli roller):
Zoé Auclair, Lea Bridarolli, Bérangère Haubruge, Marion Cotillard, Hélène de Fougerolles, Olga Peytavi-Müller, Alisson Lalieux, Ana Palomo-Diaz, Astrid Homme, Joséphine Van Wambeke, Johanna Surbier, Grizelle Crozet, Corinne Marchand, Sonia Petrovna, Véronique Nordey
Detaylar
Diğer Adı :
Athootita
Süre :
122 dakika / Arjantin: 115 dakika (Mar del Plata Film Festivali)
Ülke :
Belçika / Fransa / İngiltere / Japonya
 Dil :
Fransızca
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
R
Yapımcı Firma :
Ex Nihilo, Ateliers de Baere, Blue Light
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