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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.9/10 RT : 6.5/10
|Yönetmen :
Lucile Hadzihalilovic
|Yazar/Senaryo :
Lucile Hadzihalilovic, Frank Wedekind
| Oyuncular (Önemli roller):
Zoé Auclair, Lea Bridarolli, Bérangère Haubruge, Marion Cotillard, Hélène de Fougerolles, Olga Peytavi-Müller, Alisson Lalieux, Ana Palomo-Diaz, Astrid Homme, Joséphine Van Wambeke, Johanna Surbier, Grizelle Crozet, Corinne Marchand, Sonia Petrovna, Véronique Nordey
| Müzik :
Richard Cooke
| Görüntü Yönetmeni :
Benoît Debie
| Yapımcı :
Geoffrey Cox, Alain de la Mata, Patrick Sobelman, Paul Trijbits
|Oyuncular (Tam kadro):
Zoé Auclair, Lea Bridarolli, Bérangère Haubruge, Marion Cotillard, Hélène de Fougerolles, Olga Peytavi-Müller, Alisson Lalieux, Ana Palomo-Diaz, Astrid Homme, Joséphine Van Wambeke, Johanna Surbier, Grizelle Crozet, Corinne Marchand, Sonia Petrovna, Véronique Nordey, Micheline Hadzihalilovic
| Diğer Adı :
Athootita
| Süre :
122 dakika / Arjantin: 115 dakika (Mar del Plata Film Festivali)
| Ülke :
Belçika / Fransa / İngiltere / Japonya
| Dil :
Fransızca
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
R
| Yapımcı Firma :
Ex Nihilo, Ateliers de Baere, Blue Light