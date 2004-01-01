|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.9/10 RT : 6.8/10
|Yönetmen :
Tennyson Bardwell
|Yazar/Senaryo :
Tennyson Bardwell
| Oyuncular (Önemli roller):
Michael McMillian, Lea Coco, Steve Fletcher, Mo Quigley, John Abele, Austin Basis, Ryan Kelly Berkowitz, Richard Burke, Chris Dallman, Carl Dana, Leslie Elliard, Ryan Garrett, Sian Heder, Portia Kamons, Cody Nickell
| Müzik :
Will Severin
| Görüntü Yönetmeni :
Taylor Morrison
| Yapımcı :
Tennyson Bardwell, Steven C. Beer, Frank D'Andrea, Portia Kamons, Ann Marie Lizzi, Mary-Beth Taylor
|Oyuncular (Tam kadro):
Michael McMillian, Lea Coco, Steve Fletcher, Mo Quigley, John Abele, Austin Basis, Ryan Kelly Berkowitz, Richard Burke, Chris Dallman, Carl Dana, Leslie Elliard, Ryan Garrett, Sian Heder, Portia Kamons, Cody Nickell, Jeff Paul, Michelle Summerlin, Frank D'Andrea, Mary Gordon, Michael Cornish, Laura Nelson, Brie Dinsmore, Erika Eve, Karla Ives, Nicole Marquardt, Mary Bardwell, John Taylor, John Shea, Pat Shea, Tennyson Taylor Bardwell, Tony Hastings, Daniel A. Jacobs, Ian McGlocklin, Rick Rodgers, Andrew Zox, Abbie Foster White, Kathryn Zox, Melanie Krahmer, Richard Libutti, Michael Steiner, Gregory Nash, Quinn Taylor Bardwell, Wayland Taylor Bardwell
| Diğer Adı :
Dorian Blues - Eine witzig-spritzige Tragödie
| Süre :
ABD: 88 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Gişe hasılatı ($):
72.234 (ABD)
| Görüntü :
Renkli
| Yapımcı Firma :
Day Dreamer Films