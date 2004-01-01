Dorian Blues (2004)
FilmKomedi
Filmin Posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.9/10    RT : 6.8/10   

Kadro
Yönetmen :
Tennyson Bardwell
Yazar/Senaryo :
Tennyson Bardwell
Oyuncular (Önemli roller):
Michael McMillian, Lea Coco, Steve Fletcher, Mo Quigley, John Abele, Austin Basis, Ryan Kelly Berkowitz, Richard Burke, Chris Dallman, Carl Dana, Leslie Elliard, Ryan Garrett, Sian Heder, Portia Kamons, Cody Nickell
Detaylar
Diğer Adı :
Dorian Blues - Eine witzig-spritzige Tragödie
Süre :
ABD: 88 dakika
Ülke :
ABD
Dil :
İngilizce
 Gişe hasılatı ($):
72.234 (ABD)
Görüntü :
Renkli
 Yapımcı Firma :
Day Dreamer Films
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