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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.9/10
|Yönetmen :
Sergei Bondarchuk
|Yazar/Senaryo :
Sergei Bondarchuk, Mikhail Sholokhov
| Oyuncular (Önemli roller):
Vasili Shukshin, Vyacheslav Tikhonov, Sergei Bondarchuk, Georgi Burkov, Yuri Nikulin, Ivan Lapikov, Nikolai Gubenko, Andrei Rostotsky, Nikolai Volkov, Nikolai Shutko, Yevgeni Samojlov, Nonna Mordyukova, Lidiya Fedoseyeva-Shukshina, Innokenti Smoktunovsky, Tatyana Bozhok
| Müzik :
Vyacheslav Ovchinnikov
| Görüntü Yönetmeni :
Vadim Yusov
|Oyuncular (Tam kadro):
Vasili Shukshin, Vyacheslav Tikhonov, Sergei Bondarchuk, Georgi Burkov, Yuri Nikulin, Ivan Lapikov, Nikolai Gubenko, Andrei Rostotsky, Nikolai Volkov, Nikolai Shutko, Yevgeni Samojlov, Nonna Mordyukova, Lidiya Fedoseyeva-Shukshina, Innokenti Smoktunovsky, Tatyana Bozhok, Mikhail Chigaryov, Pyotr Merkuryev, Anatoli Pereverzyov, Irina Skobtseva, Angelina Stepanova, Aleksei Vanin, Natalya Gundareva, Igor Yefimov
| Orijinal Adı :
Oni srazhalis za rodinu
| Diğer Adı :
Они сражались за родину
| Süre :
137 dakika
| Ülke :
Sovyetler Birliği
| Dil :
Rusça
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
70 mm 6-Track
| Yapımcı Firma :
Mosfilm