They Fought for Their Country (1975)
Vatanlari için öldüler
FilmDram / Tarihi / Savaş
They Fought for Their Country posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.9/10   

Kadro
Yönetmen :
Sergei Bondarchuk
Yazar/Senaryo :
Sergei Bondarchuk, Mikhail Sholokhov
Oyuncular (Önemli roller):
Vasili Shukshin, Vyacheslav Tikhonov, Sergei Bondarchuk, Georgi Burkov, Yuri Nikulin, Ivan Lapikov, Nikolai Gubenko, Andrei Rostotsky, Nikolai Volkov, Nikolai Shutko, Yevgeni Samojlov, Nonna Mordyukova, Lidiya Fedoseyeva-Shukshina, Innokenti Smoktunovsky, Tatyana Bozhok
Detaylar
Orijinal Adı :
Oni srazhalis za rodinu
 Diğer Adı :
Они сражались за родину
Süre :
137 dakika
Ülke :
Sovyetler Birliği
Dil :
Rusça
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
70 mm 6-Track
Yapımcı Firma :
Mosfilm
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