Sept morts sur ordonnance (1975)
FilmDram
Sept morts sur ordonnance posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.1/10   

Kadro
Yönetmen :
Jacques Rouffio
Yazar/Senaryo :
Georges Conchon, Georges Conchon
Oyuncular (Önemli roller):
Michel Piccoli, Gérard Depardieu, Jane Birkin, Marina Vlady, Charles Vanel, Michel Auclair, Monique Mélinand, Antonio Ferrandis, Coline Serreau, Georg Marischka, José María Prada, Karl Schönböck, Etienne Draber, Guy de Belleval, Claude Barrois
Detaylar
Diğer Adı :
7 morts sur Ordonnance
Süre :
Fransa: 105 dakika / İspanya: 100 dakika
Ülke :
Fransa / Batı Almanya / İspanya
 Dil :
Fransızca
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Belstar Productions, Films 66, Jet Films
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