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|Dram
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Puanlama
IMDb : 6.1/10
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Türkçe Adı : Buzdan gögüsler
IMDB Puanı : 5.7
Yönetmen : Georges Lautner
Tür : Gerilim / Dram / Gizem
Ülke : İtalya / Fransa
Dil : Fransızca
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Türkçe Adı : Emmanuelle - Hisli duygular
IMDB Puanı : 5.0
Yönetmen : Just Jaeckin
Tür : Dram
Ülke : Fransa
Dil : Fransızca
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IMDB Puanı : 7.9
Yönetmen : Luis Buñuel
Tür : Komedi / Dram / Duygusal
Ülke : Fransa / İspanya
Dil : Fransızca / İspanyolca