|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 5.5/10
|Yönetmen :
Carlos Aured
|Yazar/Senaryo :
Edward Mannix, Paul Naschy
| Oyuncular (Önemli roller):
Paul Naschy, Fabiola Falcón, Mariano Vidal Molina, Maritza Olivares, José Manuel Martín, Elsa Zabala, Eduardo Calvo, Ana Farra, Fernando Sánchez Polack, Inés Morales, Santiago Rivero, Pilar Vela, José Yepes, Ana Maria Rossie, Sandalio Hernández
| Müzik :
Antón García Abril
| Görüntü Yönetmeni :
Francisco Sánchez
| Yapımcı :
Ramiro Meléndez, Luis Méndez
|Oyuncular (Tam kadro):
Paul Naschy, Fabiola Falcón, Mariano Vidal Molina, Maritza Olivares, José Manuel Martín, Elsa Zabala, Eduardo Calvo, Ana Farra, Fernando Sánchez Polack, Inés Morales, Santiago Rivero, Pilar Vela, José Yepes, Ana Maria Rossie, Sandalio Hernández, Jorge Matamoros, Felicidad Nieto, Eduardo Bea, María Silva
| Orijinal Adı :
El retorno de Walpurgis
| Diğer Adı :
Die Todeskralle des grausamen Wolfes
| Süre :
ABD: 73 dakika / İspanya: 81 dakika (orijinal unmontaj sürüm)
| Ülke :
İspanya / Meksika
| Dil :
İspanyolca
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
R
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
Lotus Films, Producciones Escorpión