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Curse of the Devil (1973)
Seytanin laneti
FilmKorku
Filmin Posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.5/10   

Kadro
Yönetmen :
Carlos Aured
Yazar/Senaryo :
Edward Mannix, Paul Naschy
Oyuncular (Önemli roller):
Paul Naschy, Fabiola Falcón, Mariano Vidal Molina, Maritza Olivares, José Manuel Martín, Elsa Zabala, Eduardo Calvo, Ana Farra, Fernando Sánchez Polack, Inés Morales, Santiago Rivero, Pilar Vela, José Yepes, Ana Maria Rossie, Sandalio Hernández
Detaylar
Orijinal Adı :
El retorno de Walpurgis
Diğer Adı :
Die Todeskralle des grausamen Wolfes
Süre :
ABD: 73 dakika / İspanya: 81 dakika (orijinal unmontaj sürüm)
Ülke :
İspanya / Meksika
 Dil :
İspanyolca
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
R
Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Lotus Films, Producciones Escorpión
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