Private Parts (1972)
FilmKorku / Komedi
Filmin Posteri
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.8/10   

Kadro
Yönetmen :
Paul Bartel
Yazar/Senaryo :
Philip Kearney, Les Rendelstein
Oyuncular (Önemli roller):
Ayn Ruymen, Lucille Benson, John Ventantonio, Laurie Main, Stanley Livingston, Charles Woolf, Ann Gibbs, Len Travis, Dorothy Neumann, Gene Simms, John Lupton, Patrick Strong
Detaylar
Diğer Adı :
Blood Relations
 Süre :
87 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
R
Ses Sistemi :
Mono
 Yapımcı Firma :
Penelope Productions Inc.
Benzer Film Önerileri
Multiple Maniacs (1970)
Multiple Maniacs Posteri
 IMDB Puanı : 6.9
Yönetmen : John Waters
Tür : Komedi / Polisiye / Korku
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
Blacula (1972)
Blacula Posteri
 Türkçe Adı : Blakula
IMDB Puanı : 5.5
Yönetmen : William Crain
Tür : Korku / Gerilim
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
Lemora: A Child's Tale of the... (1973)
Lemora: A Child's Tale of the Supernatural Posteri
 IMDB Puanı : 6.5
Yönetmen : Richard Blackburn
Tür : Korku
Ülke : ABD
Dil : İngilizce