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|Korku / Komedi
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Puanlama
IMDb : 6.8/10
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IMDB Puanı : 6.9
Yönetmen : John Waters
Tür : Komedi / Polisiye / Korku
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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Türkçe Adı : Blakula
IMDB Puanı : 5.5
Yönetmen : William Crain
Tür : Korku / Gerilim
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 6.5
Yönetmen : Richard Blackburn
Tür : Korku
Ülke : ABD
Dil : İngilizce