Belorusskiy vokzal (1970)
FilmDram
Belorusskiy vokzal posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.6/10   

Kadro
Yönetmen :
Andrei Smirnov
Yazar/Senaryo :
Vadim Trunin
Oyuncular (Önemli roller):
Aleksei Glazyrin, Evgeni Leonov, Anatoli Papanov, Vsevolod Safonov, Nina Urgant, Nikolai Volkov Ml., Lyubov Sokolova, Margarita Terekhova, Raisa Kurkina, Yuri Vizbor, Viktor Proskurin, Lyudmila Arinina, Vladimir Grammatikov, Valentina Ananyina, Svetlana Danilchenko
Detaylar
Diğer Adı :
Белорусский вокзал
 Süre :
101 dakika
Ülke :
Sovyetler Birliği
 Dil :
Rusça
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Mosfilm
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