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|Dram
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Puanlama
IMDb : 7.6/10
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IMDB Puanı : 8.3
Yönetmen : Aleksandr Seryj
Tür : Komedi / Polisiye / Dram / Gizem
Ülke : Sovyetler Birliği
Dil : Rusça
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IMDB Puanı : 8.4
Yönetmen : Leonid Bykov
Tür : Komedi / Dram / Savaş
Ülke : Sovyetler Birliği
Dil : Rusça
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Türkçe Adı : Komiser
IMDB Puanı : 7.5
Yönetmen : Aleksandr Askoldov
Tür : Dram / Savaş
Ülke : Sovyetler Birliği
Dil : Rusça