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Cenup yildizi
|FilmMacera / Komedi / Polisiye
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Puanlama
IMDb : 5.0/10
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IMDB Puanı : 5.0
Yönetmen : Barry Shear
Tür : Komedi / Polisiye / Gerilim / Aksiyon / Macera
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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Türkçe Adı : Gemi soygunculari
IMDB Puanı : 5.7
Yönetmen : Etienne Périer
Tür : Aksiyon / Macera / Polisiye / Gizem
Ülke : İngiltere
Dil : İngilizce
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Türkçe Adı : Bati geçidi
IMDB Puanı : 6.1
Yönetmen : Andrew V. McLaglen
Tür : Macera / Western
Ülke : ABD
Dil : İngilizce