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The Southern Star (1969)
Cenup yildizi
FilmMacera / Komedi / Polisiye
The Southern Star posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Sidney Hayers
Yazar/Senaryo :
David Pursall, Jack Seddon
Oyuncular (Önemli roller):
George Segal, Ursula Andress, Orson Welles, Ian Hendry, Johnny Sekka, Michel Constantin, Georges Géret, Sylvain Lévignac, Charles Lamb, Guy Delorme, Harry Andrews
Detaylar
Diğer Adı :
L'étoile du sud
Süre :
Hollanda: 102 dakika / ABD: 104 dakika
Ülke :
Fransa / İngiltere
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
PG
Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Capitole Films, Columbia Pictures Corporation, Euro-France Films
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