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Erosu purasu Gyakusatsu (1969)
FilmBiyografi / Dram / Fantastik
Erosu purasu Gyakusatsu posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.2/10   

Kadro
Yönetmen :
Yoshishige Yoshida
Yazar/Senaryo :
Masahiro Yamada, Yoshishige Yoshida
Oyuncular (Önemli roller):
Mariko Okada, Toshiyuki Hosokawa, Yûko Kusunoki, Kazuko Ineno, Etsushi Takahashi, Daijiro Harada, Yoshihide GotÜ´, Toshiko Inoue, Kikuo Kaneuchi, Kyuzo Kawabe, Katsuya Kobayashi, Kazuko Kui, Kinji Matsueda, Kazunori Miyazaki, Atsuko Murata
Detaylar
Orijinal Adı :
Erosu purasu Gyakusatsu
 Diğer Adı :
Eros plus massacre
Süre :
202 dakika / 165 dakika (theatrical)
Ülke :
Japonya
 Dil :
Japonca
Görüntü :
Siyah Beyaz
 Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Gendai Eigasha, Bungakuza
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