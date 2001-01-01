Erosu purasu Gyakusatsu

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|FilmBiyografi / Dram / Fantastik
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Puanlama
IMDb : 8.2/10
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IMDB Puanı : 6.0
Yönetmen : Shuntaro Tanikawa, Shuji Terayama
Tür : Belgesel / Biyografi / Fantastik
Ülke : Japonya
Dil : Japonca
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IMDB Puanı : 5.8
Yönetmen : Tonkô Horikawa
Tür : Biyografi / Dram / Tarihi / Müzik / Duygusal
Ülke : Japonya
Dil : Japonca
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Türkçe Adı : Korkusuz
IMDB Puanı : 7.7
Yönetmen : Ronny Yu
Tür : Aksiyon / Biyografi / Dram / Spor
Ülke : Çin / Hong Kong / ABD
Dil : Japonca / İngilizce / Çince