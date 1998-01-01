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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 4.0/10
|Yönetmen :
Enrique López Eguiluz
|Yazar/Senaryo :
Paul Naschy, Paul Naschy
| Oyuncular (Önemli roller):
Paul Naschy, Dyanik Zurakowska, Manuel Manzaneque, Rosanna Yanni, Gualberto Galbán, Aurora de Alba, Julián Ugarte, José Nieto, Carlos Casaravilla, Ángel Menéndez, Antonio Jiménez Escribano, Rafael Alcántara, Juan Medina, Antonio Orengo, Ángela Rhu
| Müzik :
Ángel Arteaga
| Görüntü Yönetmeni :
Emilio Foriscot
| Yapımcı :
Maximiliano Pérez-Flores
|Oyuncular (Tam kadro):
Paul Naschy, Dyanik Zurakowska, Manuel Manzaneque, Rosanna Yanni, Gualberto Galbán, Aurora de Alba, Julián Ugarte, José Nieto, Carlos Casaravilla, Ángel Menéndez, Antonio Jiménez Escribano, Rafael Alcántara, Juan Medina, Antonio Orengo, Ángela Rhu, Pilar Vela, Milagros Ceballos, Beatriz Savón, María Teresa Torralba, Victoriano López
| Orijinal Adı :
La marca del Hombre-lobo
| Diğer Adı :
Hell's Creatures
| Süre :
88 dakika / Almanya: 93 dakika / ABD: 78 dakika
| Ülke :
İspanya / Batı Almanya
| Dil :
İspanyolca
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
4-Track Stereo / Mono
| Yapımcı Firma :
Maxper Producciones Cinematográficas (Maximiliano Pérez Flórez), HIFI Stereo 70 Kg