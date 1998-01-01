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Frankenstein's Bloody Terror (1968)
FilmKorku
Frankenstein's Bloody Terror posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 4.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Enrique López Eguiluz
Yazar/Senaryo :
Paul Naschy, Paul Naschy
Oyuncular (Önemli roller):
Paul Naschy, Dyanik Zurakowska, Manuel Manzaneque, Rosanna Yanni, Gualberto Galbán, Aurora de Alba, Julián Ugarte, José Nieto, Carlos Casaravilla, Ángel Menéndez, Antonio Jiménez Escribano, Rafael Alcántara, Juan Medina, Antonio Orengo, Ángela Rhu
Detaylar
Orijinal Adı :
La marca del Hombre-lobo
 Diğer Adı :
Hell's Creatures
Süre :
88 dakika / Almanya: 93 dakika / ABD: 78 dakika
Ülke :
İspanya / Batı Almanya
 Dil :
İspanyolca
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
4-Track Stereo / Mono
Yapımcı Firma :
Maxper Producciones Cinematográficas (Maximiliano Pérez Flórez), HIFI Stereo 70 Kg
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