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Tri topolya na Plyushchikhe (1967)
FilmDuygusal
Tri topolya na Plyushchikhe posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.3/10   

Kadro
Yönetmen :
Tatyana Lioznova
Yazar/Senaryo :
Aleksandr Borshchagovsky, Aleksandr Borshchagovsky
Oyuncular :
Tatyana Doronina, Oleg Yefremov, Vyacheslav Shalevich, Alevtina Rumyantseva, Nikolai Smirnov, Valentina Telegina, Viktor Sergachyov, Nikolai Glazkov, Khikmat Latypov, Andrei Mironov, Valentin Pechnikov, A. Volgina
Müzik :
Aleksandra Pakhmutova
 Görüntü Yönetmeni :
Pyotr Katayev
Yapımcı :
Igor Lopatonok, Sasha Shapiro
Detaylar
Diğer Adı :
Три тополя на Плющихе
 Süre :
79 dakika
Ülke :
Sovyetler Birliği
 Dil :
Rusça
Görüntü :
Renkli / Siyah Beyaz
 Ses Sistemi :
Mono / Dolby Digital
Yapımcı Firma :
Gorky Film Studios
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