|
|FilmDuygusal
|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
IMDb : 7.3/10
|
|
IMDB Puanı : 6.9
Yönetmen : Aleksandr Rou
Tür : Aile Filmi / Müzikal / Duygusal
Ülke : Sovyetler Birliği
Dil : Rusça
|
|
IMDB Puanı : 7.5
Yönetmen : Stanislav Rostotsky
Tür : Duygusal
Ülke : Sovyetler Birliği
Dil : Rusça
|
|
IMDB Puanı : 7.1
Yönetmen : Aleksandr Mitta
Tür : Komedi / Dram / Duygusal
Ülke : Sovyetler Birliği
Dil : Rusça