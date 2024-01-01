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|Fantastik
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Puanlama
IMDb : 6.5/10
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IMDB Puanı : 7.0
Yönetmen : Shirô Toyoda
Tür : Fantastik / Korku
Ülke : Japonya
Dil : Japonca
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IMDB Puanı : 6.9
Yönetmen : Kinji Fukasaku
Tür : Komedi / Polisiye / Fantastik / Gizem / Duygusal / Gerilim
Ülke : Japonya
Dil : Japonca
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IMDB Puanı : 6.4
Yönetmen : Tetsuji Takechi, Joseph Green
Tür : Dram / Fantastik / Korku
Ülke : Japonya
Dil : Japonca