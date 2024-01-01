Wrath of Daimajin (1966)
FilmFantastik
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.5/10   

Kadro
Yönetmen :
Kenji Misumi
Yazar/Senaryo :
Tetsuro Yoshida
Oyuncular :
Kojiro Hongo, Shiho Fujimura, Taro Marui, Takashi Kanda, Riki Hashimoto, Jutaro Hojo
Müzik :
Akira Ifukube
 Yapımcı :
Masaichi Nagata
Detaylar
Orijinal Adı :
Daimajin ikaru
 Diğer Adı :
The Return of Giant Majin
Süre :
79 dakika
Ülke :
Japonya
Dil :
Japonca
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Daiei Motion Picture Company, Daiei Studios
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