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She (1965)
Ates ilâhesi
FilmMacera / Fantastik
She posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.7/10   

Kadro
Yönetmen :
Robert Day
Yazar/Senaryo :
David T. Chantler, H. Rider Haggard
Oyuncular (Önemli roller):
Ursula Andress, Peter Cushing, Bernard Cribbins, John Richardson, Rosenda Monteros, Christopher Lee, André Morell, Soraya, Julie Mendez, Lisa Peake, George Pastell
Detaylar
Diğer Adı :
A Deusa da Cidade Perdida
 Süre :
ABD: 106 dakika
Ülke :
İngiltere
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
UNRATED
Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Hammer Film Productions, Associated British Picture Corporation (ABPC)
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