|
Ates ilâhesi
|FilmMacera / Fantastik
|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
IMDb : 5.7/10
|
|
IMDB Puanı : 6.3
Yönetmen : Ralph Thomas
Tür : Polisiye / Gerilim / Macera / Dram
Ülke : İngiltere
Dil : İngilizce
|
|
IMDB Puanı : 5.7
Yönetmen : Norman Taurog
Tür : Macera / Müzikal
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
|
|
IMDB Puanı : 6.6
Yönetmen : Michael Powell
Tür : Macera / Komedi / Duygusal
Ülke : Avustralya / İngiltere
Dil : İngilizce