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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.8/10
|Yönetmen :
Karel Zeman
|Yazar/Senaryo :
Pavel Jurácek, Radovan Krátky
| Oyuncular (Önemli roller):
Petr Kostka, Emília Vásáryová, Miroslav Holub, Karel Effa, Valentina Thielová, Josef Haukvic, Jirí Holý, Eduard Kohout, Frantisek Kovárík, Vladimír Mensík, Cestmír Randa, Eva Senková
| Müzik :
Jan Novák
| Görüntü Yönetmeni :
Václav Hunka, Bohuslav Pikhart
| Yapımcı :
Václav Dobes, Ruzena Hulinska, Jiri Maras
|Oyuncular (Tam kadro):
Petr Kostka, Emília Vásáryová, Miroslav Holub, Karel Effa, Valentina Thielová, Josef Haukvic, Jirí Holý, Eduard Kohout, Frantisek Kovárík, Vladimír Mensík, Cestmír Randa, Eva Senková, Míla Myslíková, Milan Nedela, Evelyn Opela, Martin Raus, Olga Schoberová, Frantisek Smolík
| Orijinal Adı :
Bláznova kronika
| Diğer Adı :
Dva musketýri
| Süre :
82 dakika
| Ülke :
Çekoslavakya
| Dil :
Çekçe
| Görüntü :
Siyah Beyaz
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
Filmové Studio Barrandov