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The Jester's Tale (1964)
FilmMacera / Komedi / Fantastik
The Jester's Tale posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.8/10   

Kadro
Yönetmen :
Karel Zeman
Yazar/Senaryo :
Pavel Jurácek, Radovan Krátky
Oyuncular (Önemli roller):
Petr Kostka, Emília Vásáryová, Miroslav Holub, Karel Effa, Valentina Thielová, Josef Haukvic, Jirí Holý, Eduard Kohout, Frantisek Kovárík, Vladimír Mensík, Cestmír Randa, Eva Senková
Detaylar
Orijinal Adı :
Bláznova kronika
 Diğer Adı :
Dva musketýri
Süre :
82 dakika
Ülke :
Çekoslavakya
Dil :
Çekçe
Görüntü :
Siyah Beyaz
 Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Filmové Studio Barrandov
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