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Brooklyn`in alt sınıflarından çıkma Tony`nin en büyük tutkusu danstır. Her cumartesi gittiği diskoda sahnenin kralı odur. Yine bir cumartesi gecesi kendisi gibi dans tutkunu Stephanie ile tanışır. Birbirlerinin ortak yönlerini keşfeden ikili beraber dans etmeye ve yakında düzenlenecek olan dans yarışmasına beraber katılmaya karar verirler.



