Saturday Night Fever (1977)
Cumartesi gecesi atesi
FilmDram / Müzik / Duygusal
Saturday Night Fever posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.8/10    RT : 9.4/10   

Kadro
Yönetmen :
John Badham
Yazar/Senaryo :
Nik Cohn, Norman Wexler
Oyuncular (Önemli roller):
John Travolta, Karen Lynn Gorney, Barry Miller, Joseph Cali, Paul Pape, Donna Pescow, Bruce Ornstein, Julie Bovasso, Martin Shakar, Sam Coppola, Nina Hansen, Lisa Peluso, Denny Dillon, Bert Michaels, Robert Costanzo
Detaylar
Diğer Adı :
Fiebre de sábado por la noche
Süre :
118 dakika / ABD: 113 dakika (PG sürüm)
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce / İtalyanca
Gişe hasılatı ($):
143 Milyon (Dünya)
Ödüller :
Oscar adayı oldu
 Görüntü :
Renkli
Sınıflandırma :
R
 Ses Sistemi :
Dolby
Yapımcı Firma :
Robert Stigwood Organization (RSO)
Konu
Brooklyn`in alt sınıflarından çıkma Tony`nin en büyük tutkusu danstır. Her cumartesi gittiği diskoda sahnenin kralı odur. Yine bir cumartesi gecesi kendisi gibi dans tutkunu Stephanie ile tanışır. Birbirlerinin ortak yönlerini keşfeden ikili beraber dans etmeye ve yakında düzenlenecek olan dans yarışmasına beraber katılmaya karar verirler.
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