Seddok, l'erede di Satana (1960)
FilmKorku / Bilim Kurgu
Seddok, l'erede di Satana posteri
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 3.4/10   

Kadro
Yönetmen :
Anton Giulio Majano
Yazar/Senaryo :
Alberto Bevilacqua, Gino De Santis
Oyuncular (Önemli roller):
Alberto Lupo, Susanne Loret, Sergio Fantoni, Franca Parisi, Andrea Scotti, Rina Franchetti, Roberto Bertea, Ivo Garrani, Tullio Altamura, Bruno Benedetti, Appio Cartei, Gianni Loti, Silvano Marabotti, Glamor Mora, Gianna Piaz
Detaylar
Diğer Adı :
Atom Age Vampire
Süre :
105 dakika / ABD: 87 dakika / ABD: 72 dakika (video sürüm) / ABD: 69 dakika (DVD sürüm)
Ülke :
İtalya
 Dil :
İtalyanca
Görüntü :
Siyah Beyaz
 Sınıflandırma :
UNRATED
Ses Sistemi :
Mono
 Yapımcı Firma :
Leone Film
Benzer Film Önerileri
Tempi duri per i vampiri (1959)
Tempi duri per i vampiri Posteri
 IMDB Puanı : 5.3
Yönetmen : Steno
Tür : Komedi / Korku
Ülke : İtalya / Fransa
Dil : İtalyanca
The Playgirls and the Vampire (1960)
The Playgirls and the Vampire Posteri
 IMDB Puanı : 4.9
Yönetmen : Piero Regnoli
Tür : Korku
Ülke : İtalya
Dil : İtalyanca
The Blancheville Monster (1963)
The Blancheville Monster Posteri
 IMDB Puanı : 5.0
Yönetmen : Alberto De Martino
Tür : Korku
Ülke : İtalya / İspanya
Dil : İtalyanca