|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 3.4/10
|Yönetmen :
Anton Giulio Majano
|Yazar/Senaryo :
Alberto Bevilacqua, Gino De Santis
| Oyuncular (Önemli roller):
Alberto Lupo, Susanne Loret, Sergio Fantoni, Franca Parisi, Andrea Scotti, Rina Franchetti, Roberto Bertea, Ivo Garrani, Tullio Altamura, Bruno Benedetti, Appio Cartei, Gianni Loti, Silvano Marabotti, Glamor Mora, Gianna Piaz
| Müzik :
Armando Trovajoli
| Görüntü Yönetmeni :
Aldo Giordani
|Oyuncular (Tam kadro):
Alberto Lupo, Susanne Loret, Sergio Fantoni, Franca Parisi, Andrea Scotti, Rina Franchetti, Roberto Bertea, Ivo Garrani, Tullio Altamura, Bruno Benedetti, Appio Cartei, Gianni Loti, Silvano Marabotti, Glamor Mora, Gianna Piaz, Francesco Sormano, Nicoletta Varè
| Diğer Adı :
Atom Age Vampire
| Süre :
105 dakika / ABD: 87 dakika / ABD: 72 dakika (video sürüm) / ABD: 69 dakika (DVD sürüm)
| Ülke :
İtalya
| Dil :
İtalyanca
| Görüntü :
Siyah Beyaz
| Sınıflandırma :
UNRATED
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
Leone Film