Ulysses (1954)
FilmMacera
Ulysses posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.5/10   

Kadro
Yönetmen :
Mario Camerini
Yazar/Senaryo :
Franco Brusati, Mario Camerini
Oyuncular (Önemli roller):
Kirk Douglas, Silvana Mangano, Anthony Quinn, Rossana Podestà, Jacques Dumesnil, Daniel Ivernel, Sylvie, Franco Interlenghi, Elena Zareschi, Evi Maltagliati, Ludmilla Dudarova, Tania Weber, Piero Lulli, Ferruccio Stagni, Alessandro Fersen
Detaylar
Orijinal Adı :
Ulisse
Diğer Adı :
The Loves and Adventures of Ulysses
Süre :
Almanya: 100 dakika / ABD: 94 dakika / Arjantin: 116 dakika / İtalya: 117 dakika / Portekiz: 91 dakika
Ülke :
İtalya
 Dil :
İtalyanca
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Lux Film