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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.5/10
|Yönetmen :
Mario Camerini
|Yazar/Senaryo :
Franco Brusati, Mario Camerini
| Oyuncular (Önemli roller):
Kirk Douglas, Silvana Mangano, Anthony Quinn, Rossana Podestà, Jacques Dumesnil, Daniel Ivernel, Sylvie, Franco Interlenghi, Elena Zareschi, Evi Maltagliati, Ludmilla Dudarova, Tania Weber, Piero Lulli, Ferruccio Stagni, Alessandro Fersen
| Müzik :
Alessandro Cicognini
| Görüntü Yönetmeni :
Harold Rosson
| Yapımcı :
Dino De Laurentiis, Carlo Ponti
|Oyuncular (Tam kadro):
Kirk Douglas, Silvana Mangano, Anthony Quinn, Rossana Podestà, Jacques Dumesnil, Daniel Ivernel, Sylvie, Franco Interlenghi, Elena Zareschi, Evi Maltagliati, Ludmilla Dudarova, Tania Weber, Piero Lulli, Ferruccio Stagni, Alessandro Fersen, Oscar Andriani, Umberto Silvestri, Gualtiero Tumiati, Teresa Pellati, Mario Feliciani, Michele Riccardini, Andrea Aureli, Andrea Bosic, Walter Brandi, Lucia Brusco, Daniele Dentice, Giovanni Di Benedetto, Mirella Di Lauri, Jenny Folchi, Piero Ghione, Sergio Giovannucci, Ettore Jannetti, Victor Ledda, Alberto Lupo, Enzo Maggio, Renato Malavasi, Piero Mastrocinque, Carlo Mazzoni, Vera Molnar, Claudio Morgan, Corrado Nardi, Piero Pastore, Massimo Pietrobon, Aldo Pini, Mimmo Poli, Roberto Rai, Amerigo Santarelli, Goliarda Sapienza, Gino Scotti, Benito Stefanelli, Edoardo Toniolo
| Orijinal Adı :
Ulisse
| Diğer Adı :
The Loves and Adventures of Ulysses
| Süre :
Almanya: 100 dakika / ABD: 94 dakika / Arjantin: 116 dakika / İtalya: 117 dakika / Portekiz: 91 dakika
| Ülke :
İtalya
| Dil :
İtalyanca
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
Lux Film