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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.1/10 RT : 5.6/10
|Yönetmen :
Mark Robson
|Yazar/Senaryo :
John Michael Hayes, Grace Metalious
| Oyuncular (Önemli roller):
Lana Turner, Lee Philips, Lloyd Nolan, Arthur Kennedy, Russ Tamblyn, Terry Moore, Hope Lange, Diane Varsi, David Nelson, Barry Coe, Betty Field, Mildred Dunnock, Leon Ames, Lorne Greene, Robert H. Harris
| Müzik :
Franz Waxman
| Görüntü Yönetmeni :
William C. Mellor
| Yapımcı :
Jerry Wald
|Oyuncular (Tam kadro):
Lana Turner, Lee Philips, Lloyd Nolan, Arthur Kennedy, Russ Tamblyn, Terry Moore, Hope Lange, Diane Varsi, David Nelson, Barry Coe, Betty Field, Mildred Dunnock, Leon Ames, Lorne Greene, Robert H. Harris, Tami Conner, Staats Cotsworth, Peg Hillias, Erin O'Brien-Moore, Robert Adler, Jim Brandt, Harry Carter, Edith Clair, John Doucette, Tom Greenway, Edwin Jerome, Kip King, Mike Lally, Bill Lundmark, Hank Mann, Ray Montgomery, Scotty Morrow, Audrey Preisendorf, Vernon Preisendorf, Alan Reed, Steffi Sidney, Alfred Tonkel
| Diğer Adı :
A Caldeira do Diabo
| Süre :
157 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Ödüller :
Oscar adayı oldu
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
4-Track Stereo
| Yapımcı Firma :
Jerry Wald Productions