Peyton Place (1957)
FilmDram / Duygusal
Peyton Place posteri
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.1/10    RT : 5.6/10   

Kadro
Yönetmen :
Mark Robson
Yazar/Senaryo :
John Michael Hayes, Grace Metalious
Oyuncular (Önemli roller):
Lana Turner, Lee Philips, Lloyd Nolan, Arthur Kennedy, Russ Tamblyn, Terry Moore, Hope Lange, Diane Varsi, David Nelson, Barry Coe, Betty Field, Mildred Dunnock, Leon Ames, Lorne Greene, Robert H. Harris
Detaylar
Diğer Adı :
A Caldeira do Diabo
 Süre :
157 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Ödüller :
Oscar adayı oldu
 Görüntü :
Renkli
Ses Sistemi :
4-Track Stereo
 Yapımcı Firma :
Jerry Wald Productions
Benzer Film Önerileri
Love Me Tender (1956)
Love Me Tender Posteri
 IMDB Puanı : 5.9
Yönetmen : Robert D. Webb
Tür : Dram / Müzikal / Duygusal / Western
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
Congo Crossing (1956)
Congo Crossing Posteri
 IMDB Puanı : 5.4
Yönetmen : Joseph Pevney
Tür : Macera / Dram
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
The Facts of Life (1960)
The Facts of Life Posteri
 Türkçe Adı : Cilveli hayat
IMDB Puanı : 6.5
Yönetmen : Melvin Frank
Tür : Dram / Duygusal / Komedi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce