Sylvie et le fantôme (1946)
FilmKomedi / Duygusal / Fantastik
Sylvie et le fantôme posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.8/10   

Kadro
Yönetmen :
Claude Autant-Lara
Yazar/Senaryo :
Alfred Adam, Jean Aurenche
Oyuncular (Önemli roller):
Odette Joyeux, François Périer, Pierre Larquey, Claude Marcy, Jean Desailly, Paul Demange, Marguerite Cassan, Rognoni, Lise Topart, Gabrielle Fontan, Anne-Marie Paillard, Francois Paillard, Pierre Houssier, Michel Houssier, Jacques Tati
Detaylar
Diğer Adı :
Sylvia and the Ghost
 Süre :
90 dakika
Ülke :
Fransa
 Dil :
Fransızca
Görüntü :
Siyah Beyaz
 Sınıflandırma :
UNRATED
Ses Sistemi :
Mono
 Yapımcı Firma :
Écran Français
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