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|Komedi / Duygusal / Fantastik
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Puanlama
IMDb : 6.8/10
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IMDB Puanı : 6.9
Yönetmen : René Clair
Tür : Komedi / Dram / Duygusal
Ülke : Fransa / ABD
Dil : Fransızca
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Türkçe Adı : Harp gelini
IMDB Puanı : 7.0
Yönetmen : Howard Hawks
Tür : Komedi / Duygusal / Savaş
Ülke : ABD
Dil : İngilizce / Almanca /...
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IMDB Puanı : 7.0
Yönetmen : Henry King
Tür : Komedi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce / Fransızca