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|FilmMacera / Dram
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Puanlama
IMDb : 6.3/10
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IMDB Puanı : 6.3
Tür : Macera / Dram / Duygusal
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 5.1
Yönetmen : Robert N. Bradbury
Tür : Aksiyon / Macera / Polisiye / Duygusal / Spor / Western
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 5.9
Yönetmen : Ray Taylor, Mack V. Wright
Tür : Macera / Duygusal
Ülke : ABD
Dil : İngilizce