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S.O.S. Eisberg (1933)
FilmMacera / Dram
S.O.S. Eisberg posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.3/10   

Kadro
Yönetmen :
Arnold Fanck
Yazar/Senaryo :
Arnold Fanck
Oyuncular :
Gustav Diessl, Leni Riefenstahl, Sepp Rist, Ernst Udet, Gibson Gowland, Max Holzboer, Walter Riml, Arthur Grosse, Tommy Thomas, Nakinak, Hans Richter
Müzik :
Paul Dessau
Görüntü Yönetmeni :
Richard Angst, Hans Schneeberger
Yapımcı :
Paul Kohner
Detaylar
Diğer Adı :
SOS Eisberg
 Süre :
Almanya: 90 dakika
Ülke :
Almanya / ABD
 Dil :
İngilizce / Almanca
Görüntü :
Siyah Beyaz
 Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Deutsche Universal-Film
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