|
|Polisiye / Gizem
|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
IMDb : 6.9/10
|
|
IMDB Puanı : 5.7
Yönetmen : Victor Halperin
Tür : Polisiye / Dram / Duygusal
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
|
|
IMDB Puanı : 6.4
Yönetmen : Alfred Hitchcock
Tür : Polisiye / Gizem / Gerilim
Ülke : İngiltere
Dil : İngilizce
|
|
IMDB Puanı : 6.3
Yönetmen : Robert Florey
Tür : Polisiye / Korku / Gizem
Ülke : ABD
Dil : İngilizce / Danca / Almanca