The Phantom of Crestwood (1932)
FilmPolisiye / Gizem
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.9/10   

Kadro
Yönetmen :
J. Walter Ruben
Yazar/Senaryo :
Bartlett Cormack, J. Walter Ruben
Oyuncular (Önemli roller):
Ricardo Cortez, Karen Morley, Anita Louise, Pauline Frederick, H.B. Warner, Mary Duncan, Sam Hardy, Tom Douglas, Richard 'Skeets' Gallagher, Aileen Pringle, Ivan F. Simpson, George E. Stone, Robert McWade, Hilda Vaughn, Gavin Gordon
Detaylar
Diğer Adı :
I maska tou thanatou
 Süre :
ABD: 76 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Siyah Beyaz
 Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
RKO Radio Pictures
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