The Mad Genius (1931)
FilmDram / Korku / Duygusal
The Mad Genius posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.6/10   

Kadro
Yönetmen :
Michael Curtiz
Yazar/Senaryo :
Martin Brown, J. Grubb Alexander
Oyuncular (Önemli roller):
John Barrymore, Marian Marsh, Charles Butterworth, Donald Cook, Luis Alberni, Carmel Myers, André Luguet, Frankie Darro
Detaylar
Diğer Adı :
El ídolo
 Süre :
81 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Siyah Beyaz
 Sınıflandırma :
UNRATED
Ses Sistemi :
Mono
 Yapımcı Firma :
Warner Bros. Pictures
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