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|Dram / Korku / Duygusal
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Puanlama
IMDb : 6.6/10
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IMDB Puanı : 6.4
Yönetmen : Alfred Hitchcock
Tür : Dram / Duygusal / Gerilim
Ülke : İngiltere
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 5.5
Yönetmen : J.P. McGowan
Tür : Aksiyon / Macera / Dram / Gizem / Duygusal / Western
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 7.0
Yönetmen : Frank Capra
Tür : Dram
Ülke : ABD
Dil : İngilizce