Another Woman (1988)
Baska bir kadin
FilmDram
Another Woman posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.3/10    RT : 6.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Woody Allen
Yazar/Senaryo :
Woody Allen
Oyuncular (Önemli roller):
Gena Rowlands, Mia Farrow, Ian Holm, Blythe Danner, Gene Hackman, Betty Buckley, Martha Plimpton, John Houseman, Sandy Dennis, David Ogden Stiers, Philip Bosco, Harris Yulin, Frances Conroy, Fred Melamed, Kenneth Welsh
Detaylar
Diğer Adı :
A Outra
 Süre :
81 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Gişe hasılatı ($):
1.562.749 (ABD)
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
TV_PG
Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Jack Rollins & Charles H. Joffe Productions
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