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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.3/10 RT : 6.0/10
|Yönetmen :
Woody Allen
|Yazar/Senaryo :
Woody Allen
| Oyuncular (Önemli roller):
Gena Rowlands, Mia Farrow, Ian Holm, Blythe Danner, Gene Hackman, Betty Buckley, Martha Plimpton, John Houseman, Sandy Dennis, David Ogden Stiers, Philip Bosco, Harris Yulin, Frances Conroy, Fred Melamed, Kenneth Welsh
| Görüntü Yönetmeni :
Sven Nykvist
| Yapımcı :
Robert Greenhut, Charles H. Joffe, Thomas A. Reilly, Helen Robin, Jack Rollins
|Oyuncular (Tam kadro):
Gena Rowlands, Mia Farrow, Ian Holm, Blythe Danner, Gene Hackman, Betty Buckley, Martha Plimpton, John Houseman, Sandy Dennis, David Ogden Stiers, Philip Bosco, Harris Yulin, Frances Conroy, Fred Melamed, Kenneth Welsh, Bruce Jay Friedman, Bernie Leighton, Jack Gelber, Paul Sills, John Schenck, Noel Behn, Gretchen Dahm, Janet Frank, Dana Ivey, Alice Spivak, Mary Laslo, Carol Schultz, Dax Munna, Heather Sullivan, Margaret Marx, Jennifer Lynn McComb, Caroline McGee, Stephen Mailer, Jacques Levy, Dee Dee Friedman, Josh Hamilton, Kathryn Grody, John Towey, Michael Kirby, Fred Sweda, Jill Whitaker
| Diğer Adı :
A Outra
| Süre :
81 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Gişe hasılatı ($):
1.562.749 (ABD)
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
TV_PG
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
Jack Rollins & Charles H. Joffe Productions