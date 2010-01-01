The Corridor (2010)
FilmKorku / Gerilim
The Corridor posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.9/10   

Kadro
Yönetmen :
Evan Kelly
Yazar/Senaryo :
Josh MacDonald
Oyuncular :
Matthew Amyotte, Nigel Bennett, Stephen Chambers, Mary Colin Chisolm, David Flemming, James Gilbert, Glen Matthews
Görüntü Yönetmeni :
Christopher Ball
Yapımcı :
Gilles Bélanger, Craig Cameron, Mike Masters
Detaylar
Ülke :
Kanada
 Dil :
İngilizce
Yapımcı Firma :
Chronicle Pictures, Last Call Productions
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