Cheyenne Autumn (1964)
Baharda hücum
FilmDram / Tarihi / Western
Cheyenne Autumn posteri
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.0/10    RT : 6.7/10   

Kadro
Yönetmen :
John Ford
Yazar/Senaryo :
Mari Sandoz, James R. Webb
Oyuncular (Önemli roller):
Richard Widmark, Carroll Baker, Karl Malden, Sal Mineo, Dolores del Rio, Ricardo Montalban, Gilbert Roland, Arthur Kennedy, Patrick Wayne, Elizabeth Allen, John Carradine, Victor Jory, Mike Mazurki, George O'Brien, Sean McClory
Detaylar
Diğer Adı :
John Ford's Cheyenne Autumn
 Süre :
154 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Ödüller :
Oscar adayı oldu
 Görüntü :
Renkli
Ses Sistemi :
70 mm 6-Track / Mono
Yapımcı Firma :
Warner Bros. Pictures, Ford-Smith Productions
Benzer Film Önerileri
Dead Heat on a Merry-Go-Round (1966)
Dead Heat on a Merry-Go-Round Posteri
 Türkçe Adı : Çapkin gangster
IMDB Puanı : 6.1
Yönetmen : Bernard Girard
Tür : Polisiye / Komedi / Dram
Ülke : ABD
Dil : İngilizce / Rusça
Woman Times Seven (1967)
Woman Times Seven Posteri
 IMDB Puanı : 6.2
Yönetmen : Vittorio De Sica
Tür : Komedi / Dram
Ülke : İtalya / Fransa / ABD
Dil : İngilizce
Lord Jim (1965)
Lord Jim Posteri
 IMDB Puanı : 6.8
Yönetmen : Richard Brooks
Tür : Macera / Dram
Ülke : İngiltere / ABD
Dil : İngilizce