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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.0/10 RT : 6.7/10
|Yönetmen :
John Ford
|Yazar/Senaryo :
Mari Sandoz, James R. Webb
| Oyuncular (Önemli roller):
Richard Widmark, Carroll Baker, Karl Malden, Sal Mineo, Dolores del Rio, Ricardo Montalban, Gilbert Roland, Arthur Kennedy, Patrick Wayne, Elizabeth Allen, John Carradine, Victor Jory, Mike Mazurki, George O'Brien, Sean McClory
| Müzik :
Alex North
| Görüntü Yönetmeni :
William H. Clothier
| Yapımcı :
Bernard Smith, John Ford
|Oyuncular (Tam kadro):
Richard Widmark, Carroll Baker, Karl Malden, Sal Mineo, Dolores del Rio, Ricardo Montalban, Gilbert Roland, Arthur Kennedy, Patrick Wayne, Elizabeth Allen, John Carradine, Victor Jory, Mike Mazurki, George O'Brien, Sean McClory, Judson Pratt, Carmen D'Antonio, Ken Curtis, James Stewart, Edward G. Robinson, Walter Baldwin, Danny Borzage, Willis Bouchey, Lee Bradley, Harry Carey Jr., Dan Carr, Jeannie Epper, Stephanie Epper, Shug Fisher, James Flavin, William Forrest, Donna Hall, Sam Harris, Chuck Hayward, William Henry, Harry Hickox, Harry Holcombe, Nancy Hsueh, Ben Johnson, Steven Manymules, Ted Mapes, Mae Marsh, Philo McCullough, John McKee, David Miller, Louise Montana, Nanomba 'Moonbeam' Morton, Many Muleson, James O'Hara, Denver Pyle, John Qualen, Walter Reed, Chuck Roberson, Bing Russell, Charles Seel, Mary Statler, Carleton Young
| Diğer Adı :
John Ford's Cheyenne Autumn
| Süre :
154 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Ödüller :
Oscar adayı oldu
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
70 mm 6-Track / Mono
| Yapımcı Firma :
Warner Bros. Pictures, Ford-Smith Productions