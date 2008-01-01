Puanlama

7G Puanı : Currently 0.00/10 0.0/10 (0 oy) IMDb : 7.3/10

Ülke :

ABD

Dil :

İngilizce

Görüntü :

Renkli

Yapımcı Firma :

MGM Television, Music Television (MTV)



Tuhaf bir genç olan Scott McCall bir kurt adam tarafından ısırılınca lanet kendi üzerine geçer ve yeni düşmanlar edinir.

