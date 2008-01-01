"Teen Wolf" (2011)
TV DizisiKomedi / Dram / Korku / Gerilim
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.3/10   

Kadro
Yönetmen :
Jeff Davis
Yazar/Senaryo :
Jeff Davis
Oyuncular (Önemli roller):
Tyler Posey, Crystal Reed, Dylan O'Brien, Tyler Hoechlin, Holland Roden, Colton Haynes, JR Bourne, Linden Ashby, Melissa Ponzio, Jill Wagner, Keahu Kahuanui, Ian Bohen, Orny Adams, Adam Fristoe, Eaddy Mays
Detaylar
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
Yapımcı Firma :
MGM Television, Music Television (MTV)
Konu
Tuhaf bir genç olan Scott McCall bir kurt adam tarafından ısırılınca lanet kendi üzerine geçer ve yeni düşmanlar edinir.

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