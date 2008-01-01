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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.3/10
|Yönetmen :
Jeff Davis
|Yazar/Senaryo :
Jeff Davis
| Oyuncular (Önemli roller):
Tyler Posey, Crystal Reed, Dylan O'Brien, Tyler Hoechlin, Holland Roden, Colton Haynes, JR Bourne, Linden Ashby, Melissa Ponzio, Jill Wagner, Keahu Kahuanui, Ian Bohen, Orny Adams, Adam Fristoe, Eaddy Mays
| Müzik :
Dino Meneghin
| Görüntü Yönetmeni :
Jonathan Hall
| Yapımcı :
Jeff Davis, Tim Andrew, Keith Birkfeld, Christopher Ottinger, Jeff Vlaming, Brian Zeilinger, Tevin Adelman, Chris Pollack
|Oyuncular (Tam kadro):
Tyler Posey, Crystal Reed, Dylan O'Brien, Tyler Hoechlin, Holland Roden, Colton Haynes, JR Bourne, Linden Ashby, Melissa Ponzio, Jill Wagner, Keahu Kahuanui, Ian Bohen, Orny Adams, Adam Fristoe, Eaddy Mays, Seth Gilliam, Adam Rosenberg, Desiree Hall, Jeff Rose, Nolan Godfrey, John Ridings, Stephen David Calhoun, Susan Walters, Adam Ciesielski, Jonathan Kleitman, Lisa M. Barfield, Hillary Brant, Marvin Duerkholz, Cayce Guest, JayR Kalis, Ian C. King, Carrie Kroll, Marvin West, Brian Bascle, Taylor Prezzano, Justin Brown, Anna Enger, Anthony Ennis, Maggie Hollis, Carey Jones, Jennifer Juniper, Scottie Knollin, Ken Melde, Jim O'Rear, Robert Pralgo, Lee Ramsey, Albert Valladares, Michael Viscusi, Jamie Walker, Kody Wynne
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Yapımcı Firma :
MGM Television, Music Television (MTV)
Tuhaf bir genç olan Scott McCall bir kurt adam tarafından ısırılınca lanet kendi üzerine geçer ve yeni düşmanlar edinir.