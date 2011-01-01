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Puanlama
|Yönetmen :
Kevin Bray, John Scott
|Yazar/Senaryo :
Sean Jablonski, Aaron Korsh
| Oyuncular (Önemli roller):
Patrick J. Adams, Gabriel Macht, Gina Torres, Rick Hoffman, Meghan Markle, Renee Michelle Brown, Kristen Bush, Nikki Casseri, Herman Chavez, Chloe Cmarada, Pressly Coker, Teddy Coluca, Jon Cor, Mark H. Dold, Julie Ann Emery, Todd Fredericks, Natasha Galkina, Anthony Giaimo, Tyrone Mitchell Henderson, Ben Hollingsworth, Jennifer Ikeda, William Goulet Kean, Tom Lipinski, Dan Marshall, Ivan Martin, Sean Meehan, Patrick Murney, Suzan Perry, Sarah Rafferty, Laine Rettmer, Aaron Schwartz, Elizabeth Wood, Rob Yang
| Görüntü Yönetmeni :
Jim Denault
| Yapımcı :
Gavin Barclay, Dave Bartis, Gene Klein, Aaron Korsh, Nathan Perkins, Jonathan Starch
|Oyuncular (Tam kadro):
Patrick J. Adams, Gabriel Macht, Gina Torres, Rick Hoffman, Meghan Markle, Renee Michelle Brown, Kristen Bush, Nikki Casseri, Herman Chavez, Chloe Cmarada, Pressly Coker, Teddy Coluca, Jon Cor, Mark H. Dold, Julie Ann Emery, Todd Fredericks, Natasha Galkina, Anthony Giaimo, Tyrone Mitchell Henderson, Ben Hollingsworth, Jennifer Ikeda, William Goulet Kean, Tom Lipinski, Dan Marshall, Ivan Martin, Sean Meehan, Patrick Murney, Suzan Perry, Sarah Rafferty, Laine Rettmer, Aaron Schwartz, Elizabeth Wood, Rob Yang
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Yapımcı Firma :
Dutch Oven