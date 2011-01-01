"Suits" (2011)
TV DizisiDram
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Puanlama
7G Puanı :
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Kadro
Yönetmen :
Kevin Bray, John Scott
Yazar/Senaryo :
Sean Jablonski, Aaron Korsh
Oyuncular (Önemli roller):
Patrick J. Adams, Gabriel Macht, Gina Torres, Rick Hoffman, Meghan Markle, Renee Michelle Brown, Kristen Bush, Nikki Casseri, Herman Chavez, Chloe Cmarada, Pressly Coker, Teddy Coluca, Jon Cor, Mark H. Dold, Julie Ann Emery, Todd Fredericks, Natasha Galkina, Anthony Giaimo, Tyrone Mitchell Henderson, Ben Hollingsworth, Jennifer Ikeda, William Goulet Kean, Tom Lipinski, Dan Marshall, Ivan Martin, Sean Meehan, Patrick Murney, Suzan Perry, Sarah Rafferty, Laine Rettmer, Aaron Schwartz, Elizabeth Wood, Rob Yang
Detaylar
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Yapımcı Firma :
Dutch Oven
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