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"Homeland" (2011)
TV DizisiDram
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.7/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Morena Baccarin, Claire Danes, Damian Lewis, David Harewood, Diego Klattenhoff, Mandy Patinkin, Morgan Saylor, Jackson Pace
Detaylar
Süre :
60 dakika
Ülke :
ABD
Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby Digital
Yapımcı Firma :
Fox 21
Konu
2003'deki Irak işgali esnasında esir alınan ve o günden bu yana ölü olarak varsayılan Amerikan Deniz Piyade Çavuş Nicholas Brody yıllar süren esaretin altından mucizevi bir şekilde ülkesine geri döner. Herkes tarafından kahraman olarak anılan Brody'ye şüpheyle bakan tek kişi ise bir yandan psikolojik sorunlarla boğuşan CIA Ajanı Carrie Anderson'dır. Brody'nin bulunmasına olanak sağlayan istihbaratın bir oyundan ibaret olduğunu düşünen Carrie'ye göre amaç El Kaide'nin Amerikan topraklarına gerçekleştireceği saldırıda Brody'yi piyon olarak kullanmaktır.

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