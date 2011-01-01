Puanlama

7G Puanı : Currently 0.00/10 0.0/10 (0 oy) IMDb : 8.7/10

Süre :

60 dakika

Ülke :

ABD

Dil :

İngilizce

Görüntü :

Renkli

Ses Sistemi :

Dolby Digital

Yapımcı Firma :

Fox 21



2003'deki Irak işgali esnasında esir alınan ve o günden bu yana ölü olarak varsayılan Amerikan Deniz Piyade Çavuş Nicholas Brody yıllar süren esaretin altından mucizevi bir şekilde ülkesine geri döner. Herkes tarafından kahraman olarak anılan Brody'ye şüpheyle bakan tek kişi ise bir yandan psikolojik sorunlarla boğuşan CIA Ajanı Carrie Anderson'dır. Brody'nin bulunmasına olanak sağlayan istihbaratın bir oyundan ibaret olduğunu düşünen Carrie'ye göre amaç El Kaide'nin Amerikan topraklarına gerçekleştireceği saldırıda Brody'yi piyon olarak kullanmaktır.

