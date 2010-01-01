Puanlama

7G Puanı : Currently 8.00/10 8.0/10 (1 oy) IMDb : 8.4/10

Diğer Adı :

AhS

Süre :

60 dakika

Ülke :

ABD

Dil :

İngilizce

Ödüller :

Altın Küre ödülü aldı

Görüntü :

Renkli

Ses Sistemi :

Dolby Digital

Yapımcı Firma :

20th Century Fox Television



Üç kişilik Harmon ailesi acı geçmişlerine sünger çekmek üzere Boston'dan Los Angeles'a taşınır. Tadilattan geçen bir malikaneye yerleşen ailenin bilmediği şey ise evin lanetli olduğudur.

