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Puanlama
|7G Puanı :
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| 8.0/10 (1 oy)
IMDb : 8.4/10
|Yaratıcı :
Ryan Murphy, Brad Falchuk
| Oyuncular (Önemli roller):
Evan Peters, Jessica Lange, Frances Conroy, Sarah Paulson, Denis O'Hare, Lily Rabe, Jamie Brewer, Emma Roberts, Kathy Bates, Taissa Farmiga, Gabourey 'Gabby' Sidibe, Angela Bassett
| Müzik :
James S. Levine
| Görüntü Yönetmeni :
Michael Goi, John B. Aronson
| Yapımcı :
Brad Falchuk, Ryan Murphy, Bradley Buecker, Dante Di Loreto, Alexis Martin, Tim Minear, James Wong, Jennifer Salt, Jessica Sharzer, Chip Vucelich
|Oyuncular (Tam kadro):
Evan Peters, Jessica Lange, Frances Conroy, Sarah Paulson, Denis O'Hare, Lily Rabe, Jamie Brewer, Emma Roberts, Kathy Bates, Taissa Farmiga, Gabourey 'Gabby' Sidibe, Angela Bassett, Zachary Quinto, Dylan McDermott, Joseph Fiennes, Lizzie Brocheré, James Cromwell, Michael Chiklis, Connie Britton, Naomi Grossman, Kate Mara, Alexandra Breckenridge, Danny Houston, Fredric Lehne, Josh Hamilton, Chloë Sevigny, Matt Ross, Christine Estabrook, Britne Oldford, Ameer Baraka, Morris Chestnut, Bodhi Schulz, Kai Schulz, Jennifer Lynn Warren, Jenna Dewan, Clea DuVall, Riley Schmidt, Barbara Tarbuck, Michael Graziadei, Alexander Doetsch, Mark Engelhardt, Celia Finkelstein, Dana Michelle Gourrier, Raeden Greer, Ashlynn Ross, Mark Consuelos, Patti LuPone, Teddy Sears, Eve Gordon, Rosa Salazar, Azura Skye, Robin Bartlett, Kyle Davis, Gloria Kennedy, Scott Jefferson, Adam Levine, Mark Margolis, Lance Reddick, Matthew John Armstrong, David Anthony Higgins, Rebecca Wisocky, Michael Cristofer, Joel McKinnon Miller, Riley Voelkel, Shelby Young, Mike Colter, Leslie Jordan, Sam Kinsey, Casey Wyman, Mariana Paola Vicente, Chelsey Valentine, Christopher Neiman, Charles S. Dutton, Ian McShane, Brando Eaton, Stevie Nicks, Ashley Rickards, Joe Egender, Geoffrey Rivas, Malaya Rivera Drew, Alessandra Torresani, Christine Ebersole, Jordan David, Franka Potente, Maureen Brennan, Mark D. Espinoza, Mary-Pat Green, Kasey Mahaffy, Jennifer Holland, Eric Close, Missy Doty, Jennifer Holloway, James DuMont, Vanessa Mizzone, Mena Suvari, Ben Woolf, Alexander Nimetz, Meg Wolf, Darcel White Moreno, Margaret Lawhon, Lucius Falick, Raykim Goslar, Ritchie Montgomery, Brian Oerly, William Mapother, Devon Graye, Paul Butler, Sam Gros, Cynthia LeBlanc, Wes Bentley, Erica Curtis, Erika Ervin, Eric Stonestreet, Camille Chen, W. Earl Brown, Jamie Harris, Joan Severance, Mageina Tovah, Andy Umberger, Brady Allen, Jill Marie Jones, Amir Arison, Bianca Lawson, Joshua Malina, Kathleen Rose Perkins, Derek Richardson, David Chisum, Amy Farrington, Chris McGarry, Brooke Smith, Sean Patrick Thomas, Grey Damon, Steven Anderson, Adina Porter, Anthony Ruivivar, Christian Serratos, Richard Short, Greg 'Spoonie' Sporleder, Tongai Arnold Chirisa, Parker Croft, Nikki Hahn, Lara Harris, Jack Conley, Ian Anthony Dale, Callder Griffith, Lance E. Nichols, Cheeky Blakk, Kyle Secor, Melanie Cruz, Tom Gallop, Lisa Vidal, Bob Bancroft, Debra Christofferson, Cyd Strittmatter, Robin Weigert, Ezra Buzzington, Nolan Gross, Gavin Stenhouse, Lorinne Vozoff, Martin Bats Bradford, Amy Le, Shauna Bloom, April Grace, Shyloh Oostwald, Katelyn Reed, John Aylward, Eugene Byrd, Lily Knight, Rebecca Metz, Tehya Scarth, Josette Barchilon, P.J. BoudousquÜ©, Kim Collins, Grace Gummer, Brady Hender, Deirdre Lovejoy, Danny Cosmo Higginbottom, Ike Jackson, Bryce McDaniel, Tanya Clarke, Katelynn Rodriguez, John Lee Ames, Jen Drohan, David Gianopoulos, Marc Aden, Valorie Hubbard, John Pleshette, Andrew Rothenberg, Don Stark, Elizabeth Bond, Gregory Bright, Tenaj L. Jackson, Chandler Kinney, Andrew Leeds, Meg Chambers Steedle, Mare Winningham, Sharon Garrison, Wayne Pére, John Ainsworth, Abbie Cobb, Scott Lawrence, Brennan Mejia, Kirk Bovill, James J. Collins, Abby Donnelly, Cole Sand, Blake Sheldon, Jenny Wade, Jenny Ballard, Jon Paul Burkhart, Kyle Russell Clements, Milton Crosby, Sal Landi, Judd Lormand, Michelle Page, Carlos Antonio, Carmen Blanchard, James Gaudioso, Saginaw Grant, Drew Powell, John Cromwell, Ted Mattison, Erin Allin O'Reilly, Al Pugliese, Molly Conarro, David Dahlgren, Lyndsay Kimball, Thyme Lewis, Terence Rosemore, Lara Grice, Joshua Allen, Kaylee Bryant, Aimee Deshayes, Jennifer Jostyn, Tom Jourden, Karen Constantine, Bella Dayne, Michael Duisenberg, Jim Hoffmaster, Henry G. Sanders, Gabe Begneaud, Chelsea Bruland, Haley Drago, Jim Gleason, Lauren Gros, Matthew James, Emily Johnson, Kate Paige, Evan Parke, Gwynyth Walsh, Jillian Batherson, Choppy Guillotte, Shauna Case, Caitlin Dahl, Trevor Torseth, Brooke Hasalton, Katherine Herzer, Danielle Kennedy, Tacey Adams, Tony Bentley, Chloe DiTusa, Lucy Faust, Lynn Ann Leveridge, Heaven Needham, Rodney Rowland, Samantha Beaulieu, Lucky Johnson, Dennis Hill, Teddy Lane Jr., Deborah Pollack, Roz Witt, Tara Holt, Joe Howard, Bryan Rasmussen, Lyle Brocato, Kesha Bullard, Arabella Field, Philip Fornah, Don Mac, Fifi Millers, Lauren Prejeant, Paul Tei, Jaren Mitchell, Preston James Hillier, Ava Kolker, Meredith Scott Lynn, Marilyn O'Connor, Skyler Vallo, Stanley Miller, Stanley Jack Miller, Betty Murphy, Kelly Schumann, Kristin Slaysman, Michael P. Cahill, Henry Frost, Sam Malone, Zolie Millers, Dane Rhodes, Thomas Murphy, Mike Peebler, Christopher Thomas, Jake Olson, Adrian Quinonez, Leslie Castay, Ben Matheny, Nathan Murray, Carol Sutton, Tom Virtue, Sade Kimora Young, Emily Marie Palmer, Heather Olt, Shani Pride, Jake Ryan Scott, Parker York Smith, Dean Cameron, Rhonda Dents, Raion Hill, Noah Murray, Toby Nichols, Courtney Hinton, Linda Porter, Kaya Stark, Cheyenne Wilbur, James Calvert, Savannah DesOrmeaux, Tamarah Murley, B. Martin Williams, Elena Schuber, Kurt Krause, Henry Watkins, Tyson Ford, Asher Gian Starita, David Ury, Nathan Moore, Armal J. Perkins, Steve Spel, Peter Allen Vogt, Morgan Roberts, Toni Wynne, Erica Michelle, Bruce Sanders Jr., LaJessie Smith, Ashley Taylor, Ramona Tyler, Charley Vance, Ben Wisdom, Geraldine Singer, Tonea Stewart, Valerie Boucvalt, John Charles Cramer, Andrew Duplessie, Elton LeBlanc, Rose Siggins, Finn Wittrock, Cathy Fielding, Gary-7, Heather Wynters, Mark Casimir Dyniewicz, Sadarias Harrell, Jim Henry, Sir Maejor, Lyle R. Guidroz, Dan McCrory, Quintin McKemie II, Starlette Miariaunii, Nathan Alan Thomas, Michael James Bell, Jacqueline Buda, Joab Carlos, Aric Cushing, Presciliana Esparolini, Seelan Gunaseelan, Sancho Martin, Julia Silverman, Terry F. Smith, Anna Bartsch, Ashleigh Biller, John Dixon, Lino Dumont, Kira Durbin, Mickey Faerch, Maria Olsen, David Sipe, John Smutny, Collin Sutton, Karen Teliha, Shawn Thomas, Rachel Acuna, Monica Rene'e Anderson, John L. Armijo, Shannon Berry, Patton Brantley, Scheryl W Brown, Kyle Burbank, Nikki Christie, Edward J. Clare, Cody Dickinson, Kyla Duhe, Cassandra Eastwold, Devin Maurice Evans, Jennifer Lea Eves, Daniel Fontenette, Derrick Freeman, Ryan Hebert, Mark Joyce, A.J. Leitell, Rebecca Mark, Sierra Mark, Jakel Marshall, Mike R. Moreau, Barack Obama, Lola Phillips, Timothy Pickles, Lisa Raziano, Raymond Rehage, Victoria Reid, Nick Schroeder, Gina Scoles, Logan Douglas Smith, Michelle Torres, Joseph Uzzell, Jearl Vinot, Sarah Reid Vinyard, Bob Walker, William Shannon Williams, Jonathan Wright, Jesse Yarborough, BRANDON bracey, Joseph Fischer, John Henry
| Diğer Adı :
AhS
| Süre :
60 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Ödüller :
Altın Küre ödülü aldı
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Digital
| Yapımcı Firma :
20th Century Fox Television
Üç kişilik Harmon ailesi acı geçmişlerine sünger çekmek üzere Boston'dan Los Angeles'a taşınır. Tadilattan geçen bir malikaneye yerleşen ailenin bilmediği şey ise evin lanetli olduğudur.