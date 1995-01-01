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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.8/10
|Yönetmen :
Aditya Chopra
|Yazar/Senaryo :
Aditya Chopra, Javed Siddiqui
| Oyuncular (Önemli roller):
Shahrukh Khan, Kajol, Amrish Puri, Farida Jalal, Anupam Kher, Satish Shah, Achala Sachdev, Himani Shivpuri, Pooja Ruparel, Damyanti Puri, Lalit Tiwari, Hemlata Deepak, Mohit Kumar, Mansoor Merchant, Govind Khatri
| Müzik :
Jatin Pandit, Lalit Pandit
| Görüntü Yönetmeni :
Manmohan Singh
| Yapımcı :
Pamela Chopra, Uday Chopra, Yash Chopra
|Oyuncular (Tam kadro):
Shahrukh Khan, Kajol, Amrish Puri, Farida Jalal, Anupam Kher, Satish Shah, Achala Sachdev, Himani Shivpuri, Pooja Ruparel, Damyanti Puri, Lalit Tiwari, Hemlata Deepak, Mohit Kumar, Mansoor Merchant, Govind Khatri, Rajesh Bhatija, Shanker Iyer, Baby Nupur, Baby Raashi, Anaita, Arjun Sablok, Karan Johar, Pallavi, Anita Shroff, Tulika, Parmeet Sethi, Mandira Bedi
| Diğer Adı :
D.D.L.J.
| Süre :
189 dakika / Japonya: 183 dakika / ABD: 181 dakika
| Ülke :
Hindistan
| Dil :
Hintçe / Urduca / İngilizce / Pencapça
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby SR
| Yapımcı Firma :
Yash Raj Films