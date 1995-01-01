Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995)
FilmKomedi / Aile Filmi / Müzikal / Duygusal
Dilwale Dulhania Le Jayenge posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.8/10   

Kadro
Yönetmen :
Aditya Chopra
Yazar/Senaryo :
Aditya Chopra, Javed Siddiqui
Oyuncular (Önemli roller):
Shahrukh Khan, Kajol, Amrish Puri, Farida Jalal, Anupam Kher, Satish Shah, Achala Sachdev, Himani Shivpuri, Pooja Ruparel, Damyanti Puri, Lalit Tiwari, Hemlata Deepak, Mohit Kumar, Mansoor Merchant, Govind Khatri
Detaylar
Diğer Adı :
D.D.L.J.
Süre :
189 dakika / Japonya: 183 dakika / ABD: 181 dakika
Ülke :
Hindistan
Dil :
Hintçe / Urduca / İngilizce / Pencapça
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby SR
Yapımcı Firma :
Yash Raj Films
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