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|FilmKomedi
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Puanlama
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Türkçe Adı : Aşk Treni
IMDB Puanı : 6.1
Yönetmen : Rohit Shetty
Tür : Aksiyon / Komedi / Duygusal
Ülke : Hindistan
Dil : Hintçe / Tamil
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IMDB Puanı : 7.1
Yönetmen : Sanjay Leela Bhansali
Tür : Komedi / Dram / Duygusal
Ülke : Hindistan
Dil : Hintçe / İngilizce
Divx:
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IMDB Puanı : 5.1
Yönetmen : Rohit Shetty
Tür : Aksiyon / Komedi / Polisiye / Dram
Ülke : Hindistan
Dil : Hintçe