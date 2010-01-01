Üye girişi  |  Üye olmak için tıklayın!
Ladies vs. Ricky Bahl (2011)
FilmKomedi
Ladies vs. Ricky Bahl posteri
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)

Kadro
Yönetmen :
Maneesh Sharma
Yazar/Senaryo :
Devika Bhagat, Aditya Chopra
Oyuncular :
Parineeta Chopra, Aditi Sharma, Anushka Sharma, Dippanita Sharma, Shireesh Sharma, Ranveer Singh
Detaylar
Ülke :
Hindistan
 Dil :
Hintçe
Yapımcı Firma :
Yash Raj Films
Benzer Film Önerileri
Chennai Express (2013)
Chennai Express Posteri
 Türkçe Adı : Aşk Treni
IMDB Puanı : 6.1
Yönetmen : Rohit Shetty
Tür : Aksiyon / Komedi / Duygusal
Ülke : Hindistan
Dil : Hintçe / Tamil
Guzaarish (2010)
Guzaarish Posteri
 IMDB Puanı : 7.1
Yönetmen : Sanjay Leela Bhansali
Tür : Komedi / Dram / Duygusal
Ülke : Hindistan
Dil : Hintçe / İngilizce
Divx: Çıktı
Golmaal 3 (2010)
Golmaal 3 Posteri
 IMDB Puanı : 5.1
Yönetmen : Rohit Shetty
Tür : Aksiyon / Komedi / Polisiye / Dram
Ülke : Hindistan
Dil : Hintçe