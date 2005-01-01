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|Dram / Gerilim
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Puanlama
IMDb : 6.7/10
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IMDB Puanı : 7.7
Yönetmen : Nikita Mikhalkov
Tür : Polisiye / Dram / Gerilim / Savaş
Ülke : Rusya
Dil : Rusça / Çeçence
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IMDB Puanı : 6.3
Yönetmen : Kirill Serebrennikov
Tür : Dram / Gizem
Ülke : Rusya
Dil : Rusça
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IMDB Puanı : 5.8
Yönetmen : Kyung-Taek Kwak
Tür : Aksiyon / Dram / Gerilim
Ülke : Güney Kore
Dil : Korece / İngilizce /...