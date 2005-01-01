Chizkeik (2008)
DVD/VCDDram / Gerilim
Chizkeik posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.7/10   

Kadro
Yönetmen :
Yevgeni Zvezdakov
Yazar/Senaryo :
Elena Dolgopyat
Oyuncular :
Pavel Melenchuk, Sergei Chonishvili, Olga Lomonosova, Evgenia Zvezdakova, Sofia Larina, Natalia Fateev, Dmitriy Maryanov, Xenia Lavrova-Glinka, Galina Bokashevskaya, Lyudmila Arinina
Yapımcı :
Igor Tolstunov
Detaylar
Diğer Adı :
ЧИЗКЕЙК
 Süre :
ABD: 86 dakika
Ülke :
Rusya
 Dil :
Rusça
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
UNRATED
Ses Sistemi :
Dolby
 Yapımcı Firma :
Factory Films, Protel Films
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