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|FilmDram / Korku / Duygusal
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Puanlama
IMDb : 7.3/10
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IMDB Puanı : 6.6
Yönetmen : Richard Quine
Tür : Dram / Duygusal
Ülke : İngiltere / ABD
Dil : İngilizce / Çince
Divx:
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IMDB Puanı : 5.7
Yönetmen : Junli Zheng
Tür : Dram / Tarihi / Savaş
Ülke : Çin
Dil : Çince
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IMDB Puanı : 7.0
Yönetmen : Han Hsiang Li
Tür : Müzikal / Dram / Aile Filmi
Ülke : Hong Kong
Dil : Çince