Üye girişi  |  Üye olmak için tıklayın!
The Enchanting Shadow (1960)
FilmDram / Korku / Duygusal
The Enchanting Shadow posteri
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.3/10   

Kadro
Yönetmen :
Han Hsiang Li
Yazar/Senaryo :
Songling Pu, Yueting Wang
Oyuncular :
Betty Loh Ti, Ngai Fung, Li Jen Ho, Kun Li, Kuo Hua Li, Chi Lu, Hsiang Su, Rhoqing Tang, Yueting Wang, Chih-Ching Yang, Lei Zhao
Müzik :
Hsiang Tang Chi, Min Yao
 Görüntü Yönetmeni :
Luying He
Yapımcı :
Run Run Shaw, Duwen Zhou
Detaylar
Orijinal Adı :
Ching nu yu hun
 Diğer Adı :
Qiannü youhun
Süre :
83 dakika
Ülke :
Hong Kong
Dil :
Çince
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Shaw Brothers
Benzer Film Önerileri
The World of Suzie Wong (1960)
The World of Suzie Wong Posteri
 IMDB Puanı : 6.6
Yönetmen : Richard Quine
Tür : Dram / Duygusal
Ülke : İngiltere / ABD
Dil : İngilizce / Çince
Divx: Çıktı
Lin zexu (1959)
Lin zexu Posteri
 IMDB Puanı : 5.7
Yönetmen : Junli Zheng
Tür : Dram / Tarihi / Savaş
Ülke : Çin
Dil : Çince
Kingdom and the Beauty (1959)
Kingdom and the Beauty Posteri
 IMDB Puanı : 7.0
Yönetmen : Han Hsiang Li
Tür : Müzikal / Dram / Aile Filmi
Ülke : Hong Kong
Dil : Çince