Üye girişi  |  Üye olmak için tıklayın!
El cayo de la muerte (2010)
FilmMacera
El cayo de la muerte posteri
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)

Kadro
Yönetmen :
Wolney Oliveira
Yazar/Senaryo :
Manuel Rodríguez, Arturo Infante
Oyuncular :
Rodolfo Caleb Casas, Alberto Pujol, Laura Ramos, Isabel Santos
Müzik :
José María Vitier
 Görüntü Yönetmeni :
Raúl Pérez Ureta
Yapımcı :
Margarita Hernández
Detaylar
Ülke :
Küba / İspanya / Brezilya
 Dil :
İspanyolca
Yapımcı Firma :
Bucanero Filmes, Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos (ICAIC), Iroko Films S.L.