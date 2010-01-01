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7G Yazarı
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El cayo de la muerte (2010)
Film
Macera
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Puanlama
7G Puanı :
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Kadro
Yönetmen :
Wolney Oliveira
Yazar/Senaryo :
Manuel Rodríguez
,
Arturo Infante
Oyuncular :
Rodolfo Caleb Casas
,
Alberto Pujol
,
Laura Ramos
,
Isabel Santos
Müzik :
José María Vitier
Görüntü Yönetmeni :
Raúl Pérez Ureta
Yapımcı :
Margarita Hernández
Detaylar
Ülke :
Küba / İspanya / Brezilya
Dil :
İspanyolca
Yapımcı Firma :
Bucanero Filmes, Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos (ICAIC), Iroko Films S.L.
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