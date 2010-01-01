|
|Animasyon / Bilim Kurgu
|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
IMDb : 6.7/10
|
|
IMDB Puanı : 6.4
ANN Puanı : 7.0
Yönetmen : Tomoyuki Kurokawa
Tür : Animasyon / Gizem / Gerilim
|
|
IMDB Puanı : 8.1
ANN Puanı : 7.8
Yönetmen : Takahiro Omori
Tür : Animasyon / Dram / Gerilim
|
|
IMDB Puanı : 6.3
Yönetmen : Kenji Yasuda
Tür : Animasyon / Dram
Ülke : Japonya
Dil : Japonca / Fransızca