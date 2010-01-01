"Tsuritama" (2012)
Anime DiziAnimasyon / Bilim Kurgu
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.7/10   

Kadro
Yönetmen :
Kenji Nakamura
Yazar/Senaryo :
Toshiya Ono
Oyuncular :
Miyu Irino, Ryota Ohsaka, Tomokazu Sugita, Koki Uchiyama
Detaylar
Süre :
24 dakika
Ülke :
Japonya
Dil :
Japonca
Görüntü :
Renkli
 Yapımcı Firma :
A-1 Pictures
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