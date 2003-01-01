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|Animasyon / Macera / Fantastik
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Puanlama
IMDb : 7.5/10
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IMDB Puanı : 6.7
Tür : Animasyon
Ülke : Fransa
Dil : İngilizce / Fransızca
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Tür : Macera / Animasyon
Ülke : Fransa / Kanada
Dil : İngilizce / Fransızca
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IMDB Puanı : 7.7
Tür : Animasyon / Aksiyon / Macera / Fantastik / Bilim Kurgu / Gerilim
Ülke : ABD
Dil : Fransızca / İspanyolca /...