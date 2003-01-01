"Wakfu" (2008)
TV DizisiAnimasyon / Macera / Fantastik
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Puanlama
7G Puanı :
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 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.5/10   

Kadro
Yönetmen :
Anthony Roux
Yazar/Senaryo :
Olivier Vannelle, Anthony Roux
Oyuncular :
Fanny Bloc, Patrick Bethune, Geneviève Doang, Adeline Chetail, Thomas Guitard, Gerard Surugue, Damien Da Silva, Benjamin Pascal, Elisabeth Fargeot, Thierry Mercier, Benoit Allemane, Bruno Magne
Müzik :
Laurent Juillet
Detaylar
Ülke :
Fransa
 Dil :
Fransızca
Yapımcı Firma :
Ankama Animations
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