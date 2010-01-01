Chinese Zodiac (2012)
FilmAksiyon / Macera
Chinese Zodiac posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.2/10   

Kadro
Yönetmen :
Jackie Chan
Yazar/Senaryo :
Frankie Chan, Jackie Chan
Oyuncular (Önemli roller):
Jackie Chan, Qi Shu, Oliver Platt, Daniel Wu, Laura Weissbecker, Caitlin Dechelle, Xingtong Yao, Sang-woo Kwone, Alaa Oumouzoune, Zhang Lanxin, Emilie Guillot, Ken Lo, Steven Dasz, Bo-lin Chen, Rani Bheemuck
Detaylar
Diğer Adı :
Armour of God III
 Süre :
120 dakika
Ülke :
Hong Kong / Çin
Dil :
İngilizce / Çince / Fransızca / İspanyolca / Rusça
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby Digital
Yapımcı Firma :
Emperor Classic Films, Emperor Dragon Movies, Emperor Motion Pictures
Konu
Fransız ve İngiliz ordularının 1860’ta imparatorluk sarayından aldıkları 12 bronz Chinese Zodiac hayvan heykelinin Çin’e geri getirilmesi anlatılıyor.
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