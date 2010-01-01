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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.2/10
|Yönetmen :
Jackie Chan
|Yazar/Senaryo :
Frankie Chan, Jackie Chan
| Oyuncular (Önemli roller):
Jackie Chan, Qi Shu, Oliver Platt, Daniel Wu, Laura Weissbecker, Caitlin Dechelle, Xingtong Yao, Sang-woo Kwone, Alaa Oumouzoune, Zhang Lanxin, Emilie Guillot, Ken Lo, Steven Dasz, Bo-lin Chen, Rani Bheemuck
| Müzik :
Roc Chen, Nathan Wang
| Görüntü Yönetmeni :
Jackie Chan, Man-Ching Ng, Ben Nott, Horace Wong
| Yapımcı :
Jackie Chan, Jackie Chan, Esmond Ren, Zhonglan Ren, Barbie Tung, Tianyan Wang, Zhongjun Wang, Zhonglei Wang, Hongliang Wu, Albert Yeung, Dajun Zhang, Brett Ratner, Stanley Tong
|Oyuncular (Tam kadro):
Jackie Chan, Qi Shu, Oliver Platt, Daniel Wu, Laura Weissbecker, Caitlin Dechelle, Xingtong Yao, Sang-woo Kwone, Alaa Oumouzoune, Zhang Lanxin, Emilie Guillot, Ken Lo, Steven Dasz, Bo-lin Chen, Rani Bheemuck, Patrick Tang, Andrew Dasz, Paul Philip Clark, Christian Bachini, Vincent Sze, Marc Canonizado, Fan Liao, Myriam Blanckaert, Sung-jun Yoo, John Paisley, Emmanuel Lanzi, Qingxiang Wang, Igor Darbo, Pierre Bourdaud, Keoni Everington, David Torok, Rosario Amedeo, Jonathan Lee, Bo-Yee Poon, Tony Vingerhoets, Jean-Marie Fonbonne, Jill Kelsey, Stephane Girondeaud, Max Huang, Olivier Sa, Terry Hackett, Cui Haobo, Karim Krida, Jennifer Eden, Nathan Boyd
| Diğer Adı :
Armour of God III
| Süre :
120 dakika
| Ülke :
Hong Kong / Çin
| Dil :
İngilizce / Çince / Fransızca / İspanyolca / Rusça
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Digital
| Yapımcı Firma :
Emperor Classic Films, Emperor Dragon Movies, Emperor Motion Pictures
Fransız ve İngiliz ordularının 1860’ta imparatorluk sarayından aldıkları 12 bronz Chinese Zodiac hayvan heykelinin Çin’e geri getirilmesi anlatılıyor.