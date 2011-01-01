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|FilmDram / Duygusal
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Puanlama
IMDb : 4.9/10
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IMDB Puanı : 5.7
Yönetmen : Anees Bazmee
Tür : Aksiyon / Komedi / Dram
Ülke : Hindistan
Dil : Hintçe / İngilizce
Divx:
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Yönetmen : Prashant Bhargava
Tür : Dram
Ülke : ABD / Hindistan
Dil : Hintçe
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IMDB Puanı : 5.2
Yönetmen : Jon Van Dyke
Tür : Dram
Ülke : ABD
Dil : İngilizce / Telugu / Hintçe