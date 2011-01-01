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Teri Meri Kahaani (2012)
FilmDram / Duygusal
Teri Meri Kahaani posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 4.9/10   

Kadro
Yönetmen :
Kunal Kohli
Yazar/Senaryo :
Robin Bhatt, Kunal Kohli
Oyuncular :
Shahid Kapur, Priyanka Chopra, Prachi Desai, Neha Sharma, Raj Singh Arora, Greg Heffernan, Omar Khan, Tarun Sharma
Detaylar
Ülke :
Hindistan
 Dil :
Hintçe
Gişe hasılatı ($):
781.196 (ABD)
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby Digital / DTS
Yapımcı Firma :
Kunal Kohli Productions, Eros International Media, Eros International
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