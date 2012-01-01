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"Koi to senkyo to chokoreto" (2012)
Anime DiziKomedi / Dram / Duygusal
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.2/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Asami Imai, Eriko Nakamura, Yuichi Nakamura
Oyuncular (Tam kadro):
Asami Imai, Eriko Nakamura, Yuichi Nakamura
Detaylar
Diğer Adı :
Koichoco
 Ülke :
Japonya
Dil :
Japonca
Görüntü :
Renkli
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