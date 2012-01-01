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|Anime DiziKomedi / Dram / Duygusal
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Puanlama
IMDb : 7.2/10
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IMDB Puanı : 6.3
Yönetmen : Tatsuo Sato
Tür : Animasyon / Macera / Komedi
Ülke : Japonya
Dil : Japonca
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IMDB Puanı : 7.1
Tür : Animasyon / Komedi / Dram
Ülke : Japonya
Dil : Japonca
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IMDB Puanı : 6.3
Yönetmen : Kentarô Suzuki
Tür : Animasyon / Aksiyon / Komedi
Ülke : Japonya
Dil : Japonca