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Ispaniya (1939)
FilmBelgesel
Ispaniya posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.1/10   

Kadro
Yönetmen :
Esfir Shub
Yazar/Senaryo :
Vsevolod Vishnevsky
Görüntü Yönetmeni :
Roman Karmen, Boris Makaseyev
Detaylar
Diğer Adı :
Spain
 Süre :
85 dakika
Ülke :
Sovyetler Birliği
 Dil :
Rusça
Görüntü :
Siyah Beyaz
 Yapımcı Firma :
Mosfilm
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