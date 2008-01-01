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|FilmBelgesel
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Puanlama
IMDb : 6.1/10
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IMDB Puanı : 7.7
Yönetmen : Seth Kramer, Daniel A. Miller
Tür : Belgesel
Ülke : ABD
Dil : İngilizce / İspanyolca /...
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IMDB Puanı : 6.7
Yönetmen : Yale Strom
Tür : Belgesel / Müzik
Ülke : ABD
Dil : İngilizce / Lehçe /...
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IMDB Puanı : 7.6
Yönetmen : Aleksandr Sokurov
Tür : Belgesel
Ülke : Sovyetler Birliği
Dil : Rusça / İtalyanca