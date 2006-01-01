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El corazón delator (2001)
FilmKısa Film / Gerilim
El corazón delator posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.5/10   

Kadro
Yönetmen :
Alfonso S. Suárez
Yazar/Senaryo :
Alfonso S. Suárez, Edgar Allan Poe
Oyuncular :
Paul Naschy, Eladio Sánchez, Paco Hernández, Javier Franquelo
Müzik :
Juan Carlos Casimiro
 Görüntü Yönetmeni :
Gregorio Torre
Yapımcı :
Carlos Espina, Alfonso S. Suárez
Detaylar
Süre :
9 dakika
Ülke :
İspanya
Dil :
İspanyolca
Yapımcı Firma :
Verité de Cinematgrafía
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