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|FilmKısa Film / Gerilim
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Puanlama
IMDb : 5.5/10
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Yönetmen : Yuri Alves
Tür : Kısa Film / Aksiyon / Dram
Ülke : ABD
Dil : İngilizce / İspanyolca
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IMDB Puanı : 6.7
Yönetmen : Luis Berdejo
Tür : Kısa Film / Korku
Ülke : İspanya
Dil : İspanyolca
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Yönetmen : Tony Cammarata
Tür : Kısa Film / Polisiye / Dram
Ülke : ABD
Dil : İspanyolca / İngilizce