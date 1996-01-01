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|DVD/VCDMacera / Korku / Bilim Kurgu
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Puanlama
IMDb : 3.4/10
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Türkçe Adı : Dunston - Otelde tek basina
IMDB Puanı : 4.6
Yönetmen : Ken Kwapis
Tür : Komedi / Macera / Aile Filmi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce / Fransızca
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Türkçe Adı : Küçük yerli Paris\'te
IMDB Puanı : 5.3
Yönetmen : Hervé Palud
Tür : Macera / Komedi / Aile Filmi / Duygusal
Ülke : Fransa
Dil : Fransızca / Rusça