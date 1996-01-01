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Dinosaur from the Deep (1993)
DVD/VCDMacera / Korku / Bilim Kurgu
Dinosaur from the Deep posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 5.00/10
 5.0/10 (1 oy)
IMDb : 3.4/10   

Kadro
Yönetmen :
N.G. Mount
Yazar/Senaryo :
N.G. Mount
Oyuncular :
Jean Rollin, Sylvaine Charlet, Guy Godefroy, N.G. Mount, Quelou Parente, Tina Aumont, Christophe Bier, Christian Letargat, Gérard Stum
Müzik :
Sylvaine Charlet
Detaylar
Ülke :
Fransa
 Dil :
Fransızca
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