"Nekomonogatari (Kuro)" (2012)
Anime DiziAnimasyon / Komedi / Dram
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.1/10   

Kadro
Yönetmen :
Tomoyuki Itamura
Oyuncular (Önemli roller):
Yuka Iguchi, Hiroshi Kamiya, Eri Kitamura
Oyuncular (Tam kadro):
Yuka Iguchi, Hiroshi Kamiya, Eri Kitamura
Detaylar
Ülke :
Japonya
 Dil :
Japonca
Görüntü :
Renkli
 Yapımcı Firma :
SHAFT
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