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|Animasyon / Komedi / Dram
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Puanlama
IMDb : 7.1/10
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IMDB Puanı : 6.8
Yönetmen : Hiroaki Tomita
Tür : Animasyon / Komedi
Ülke : Japonya
Dil : Japonca
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IMDB Puanı : 8.9
Tür : Animasyon / Aksiyon / Fantastik
Ülke : Japonya
Dil : Japonca
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IMDB Puanı : 6.3
Yönetmen : Akiyuki Shinbo
Tür : Animasyon / Aksiyon / Komedi / Dram / Fantastik / Duygusal
Ülke : Japonya
Dil : Japonca