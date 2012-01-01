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|FilmDram
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Puanlama
IMDb : 6.1/10
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IMDB Puanı : 6.2
Yönetmen : Vladimir Vinogradov
Tür : Dram / Müzikal
Ülke : Rusya
Dil : Rusça
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IMDB Puanı : 7.1
Yönetmen : Benedikt Erlingsson
Tür : Komedi / Dram / Duygusal
Ülke : İzlanda / Almanya / Norveç
Dil : İzlandaca / İsveççe /...
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IMDB Puanı : 5.6
Yönetmen : Jos Stelling
Tür : Dram / Duygusal
Ülke : Hollanda / Rusya / Almanya
Dil : Almanca / Rusça / Fransızca