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Dirizhyor (2012)
FilmDram
Dirizhyor posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.1/10   

Kadro
Yönetmen :
Pavel Lungin
Yazar/Senaryo :
Pavel Lungin, Valery Pecheykin
Oyuncular (Önemli roller):
Vladas Bagdonas, Inga Strelkova-Oboldina, Karen Badalov, Sergei Koltakov, Sergei Barkovsky, Dariya Moroz, Arseniy Spasibo, Vsevolod Spasibo, Ania Bukstein, Elena Antoshkina, Anna Chipovskaya, Lucy Dubinchik, Daniel Geidlin, Shahaf Inon, Ayala Lipshitz
Detaylar
Orijinal Adı :
Dirizhyor
 Diğer Adı :
The Conductor
Süre :
86 dakika
Ülke :
Rusya
Dil :
Rusça / İbranice
Görüntü :
Renkli
 Yapımcı Firma :
Pavel Lungin Studio
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