Puanlama

7G Puanı : Currently 0.00/10 0.0/10 (0 oy) IMDb : 8.1/10

Diğer Adı :

Brennan

Süre :

40 dakika

Ülke :

ABD

Dil :

İngilizce / İspanyolca

Ödüller :

Emmy adayı oldu

Görüntü :

Renkli

Sınıflandırma :

TV_14

Ses Sistemi :

Stereo / Dolby Digital

Yapımcı Firma :

20th Century Fox Television, Far Field Productions, Josephson Entertainment



Dr. Temperance Brennan keskin zekâlı ve yalnızlık çeken bir antropologdur. Hırslı FBI ajanı Seely Booth ile birlikte çözülememiş adli olayları sonuca ulaştırmak üzere işbirliğine girerler. Yöntemleri ise standart FBI protokollerinin dışındadır. Kimliği bilinmeyen cesetlerin kemik yapısından hareketle suçlulara ulaşan bu ikili, aynı zamanda kendilerini de bu katillerden sakınmak zorundadır.

