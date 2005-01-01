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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 8.1/10
| Müzik :
Peter Himmelman, Sean Callery
| Görüntü Yönetmeni :
Gordon Lonsdale, Michael D. O'Shea, Cort Fey, Dennis Hall, Gregory Paul Collier
| Yapımcı :
Jan DeWitt, Barry Josephson, Kathy Reichs, Hart Hanson, Stephen Nathan, Steve Beers, David Jeffery, Josh Berman, David Boreanaz, Emily Deschanel, Ian Toynton, Carla Kettner, Elizabeth Benjamin, Scott Williams, Karine Rosenthal, Christopher Ambrose, Janet Tamaro, Karyn Usher, Craig Silverstein, Todd Copps, Gary Glasberg, Tony Wharmby, Greg Ball, Steve Blackman, Laura Wolner, Jonathan Pontell, Noah Hawley, Janet Lin, Dana Coen, Jeff Rake, Josh Levy
|Oyuncular (Tam kadro):
Emily Deschanel, David Boreanaz, Michaela Conlin, T.J. Thyne, Tamara Taylor, John Francis Daley, Eric Millegan, Jonathan Adams, Patricia Belcher, Eugene Byrd, Ryan O'Neal, Carla Gallo, David Greenman, Michael Terry, Ty Panitz, Ryan Cartwright, Nathan Dean, Pej Vahdat, Joel Moore, John M. Jackson, Stephen Fry, Brendan Fehr, Katheryn Winnick, Loren Dean, Eddie McClintock, Tiffany Hines, Billy Gibbons, Adam Lieberman, Diedrich Bader, Heath Freeman, Heavy D, Chris Conner, Marisa Coughlan, Nichole Hiltz, Burnadean Jones, José Zúñiga, Christie Lynn Smith, Coby Ryan McLaughlin, Sean Blakemore, Deirdre Lovejoy, Anne Dudek, Ewan Chung, Scoot McNairy, Ernie Hudson, David Roberson, Eric Stonestreet, Jessica Capshaw, Bess Wohl, Katherine Kamhi, Kathy Byron, John Sterling Carter, Jonathan Kowalsky, Skye Arens, Rick L. Dean, Cara Gayle Grippin, David Dustin Kenyon, Malcolm Bodon
| Diğer Adı :
Brennan
| Süre :
40 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce / İspanyolca
| Ödüller :
Emmy adayı oldu
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
TV_14
| Ses Sistemi :
Stereo / Dolby Digital
| Yapımcı Firma :
20th Century Fox Television, Far Field Productions, Josephson Entertainment
Dr. Temperance Brennan keskin zekâlı ve yalnızlık çeken bir antropologdur. Hırslı FBI ajanı Seely Booth ile birlikte çözülememiş adli olayları sonuca ulaştırmak üzere işbirliğine girerler. Yöntemleri ise standart FBI protokollerinin dışındadır. Kimliği bilinmeyen cesetlerin kemik yapısından hareketle suçlulara ulaşan bu ikili, aynı zamanda kendilerini de bu katillerden sakınmak zorundadır.